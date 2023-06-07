Польша отреагировала на подрыв Каховской ГЭС: поддерживает новые санкции против рф

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Детали

"МИД безоговорочно осуждает очередной беспрецедентный акт российского варварства на оккупированных территориях Украины - подрыв плотины на реке Днепр в Новой Каховке, который также является серьезным нарушением основополагающих норм гуманитарного права, экологического права и имеет признаки военного преступления", - говорится в заявлении польского МИД.

"Этот акт варварства создает прямую угрозу жизни мирного населения, проживающего на берегу Днепра ниже плотины, а также работе Запорожской АЭС, создает перспективу экологической катастрофы с беспрецедентными региональными последствиями, что будет иметь последствия для всей Европы", - сказано в сообщении.

"Это усиливает материальный ущерб и приведет к дальнейшему вынужденному отселению населения", - добавили в МИД Польши.

В Министерстве иностранных дел страны заверили, что Польша будет прилагать все усилия, чтобы россия понесла международную ответственность, а виновники этого преступного акта были наказаны, и будет требовать этого в рамках международных институционально-правовых механизмов, в том числе гуманитарно-экологического характера. “В ответ необходимо ввести дальнейшие жесткие санкции против рф", - заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.