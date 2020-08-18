Положення про дистанційну освіту проходить погодження в центральних органах влади – МОН

"Ми розробляємо декілька варіантів розвитку подій. Ніхто не може сказати, яка буде епідситуація навіть найближчим часом. Ми розуміємо, що вакцини як такої немає і коли вона з’явиться навіть медики фахові сказати не можуть. Є різні варіанти. Ми так само підготували нове положення про дистанційну освіту. Зараз воно проходить погодження в зацікавлених органах, так само в центральних органах влади. Ми маємо просто передбачити. Я, як викладач, можу сказати щиро, дистанційна освіта ніколи в житті, принаймні найближчим часом, не замінить тої очної освіти", - сказав Гарбарук.

За його словами, на сьогоднішній день дистанційна освіта – один з інструментів, які можуть доповнювати очну освіту.

"Ми маємо працювати з викладачем, і в онлайн-варіанті і ми маємо третій фактор – самоосвіта. Якусь певну кількість годин на це треба виділяти. Ми намагаємося, та команда, яка зараз в МОН працює, врахувати ті помилки, які були вже зроблені і наскільки можливо їх мінімізувати", - додав Гарбарук.

Нагадаємо, як повідомили в МОН, навчання у школах, які знаходяться у "червоній" зоні, відбуватиметься в онлайн-режимі.