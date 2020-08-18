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4 марта, 14:27 • 101365 просмотра

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4 марта, 13:25 • 106893 просмотра

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Положение о дистанционном образовании проходит согласование в центральных органах власти - МОН

Положение о дистанционном образовании проходит согласование в центральных органах власти - МОН

Киев  •  УНН

 • 17086 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В МОН разработали положение о дистанционном образовании, сейчас оно проходит согласование в центральных органах власти. Об этом заявил в эфире телеканала Zik заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук, передает УНН.

"Мы разрабатываем несколько вариантов развития событий. Никто не может сказать, какая будет эпидситуация даже в ближайшее время. Мы понимаем, что вакцины как таковой нет и когда она появится даже медики профессиональные сказать не могут. Есть разные варианты. Мы так же подготовили новое положение о дистанционном образовании. Сейчас оно проходит согласование в заинтересованных органах, так же в центральных органах власти. Мы просто должны предвидеть. Я, как преподаватель, могу сказать искренне, дистанционное образование никогда в жизни, по крайней мере в ближайшее время, не заменит той очного образования" - сказал Гарбарук.

По его словам, на сегодняшний день дистанционное образование - один из инструментов, которые могут дополнять очное образование.

"Мы имеем дело с преподавателем, и в онлайн-варианте и мы имеем третий фактор - самообразование. Какое определенное количество часов на это нужно выделять. Мы стараемся, эта команда, которая сейчас в МОН работает, учесть те ошибки, которые были уже сделаны и насколько возможно их минимизировать", - добавил Гарбарук.

Напомним, как сообщили в МОН, обучение в школах, находящихся в "красной" зоне, будет происходить в онлайн-режиме.

Украинские Национальные Новости

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