Поліція столиці розшукує підозрюваного у зґвалтуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Столичні правоохоронці розшукують підозрюваного у зґвалтуванні, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Києві.
“Молодик, зображений на фото та відео, обґрунтовано підозрюється у насильницьких діях сексуального характеру відносно дівчини. Слідчі Деснянського управління поліції розслідують кримінальне провадження”, — вказали у поліції.
Прикмети зловмисника: на вигляд віком 40 років, зріст 180-185 см, темно-русяве волосся із залисиною. Він був одягнутий у світлу сорочку у клітинку, джинсові сині шорти нижче коліна і темні кросівки з білою підошвою. При собі мав чорну сумку через плече.
Як повідомляв УНН, у Миколаївській області під час затримання чоловік поранив ножем поліцейського.