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У Миколаївській області під час затримання чоловік поранив ножем поліцейського

У Миколаївській області під час затримання чоловік поранив ножем поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Южноукраїнську під час затримання злодій-рецидивіст із заручницею чинив опір та поранив ножем поліцейського, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Миколаївській області.

6 вересня до Южноукраїнського відділення поліції надійшло повідомлення від 33-річної місцевої мешканки про те, що у її відсутність невідомий проник до її квартири, розташованої по вул. Дружби Народів, звідки викрав золоті прикраси, гроші та мобільний телефон.

“Під час проведення першочергових слідчих дій, а саме подворового обходу сусідніх багатоповерхових будинків, поліцейський СРПП старший сержант поліції Костянтин Безух та дільничний офіцер поліції старший лейтенант поліції Костянтин Сорока почули в одній з квартир жіночій крик про допомогу. Увійшовши до помешкання, правоохоронці побачили чоловіка, який тримав ножа біля шиї жінки та, штовхаючи її силоміць до балкону, висловлював намір вистрибнути разом з нею”, — вказано у повідомленні.

У поліції також додали, що: “Поліцейський встиг вирвати жінку з рук нападника, та і його самого врятував від падіння, коли той все ж вчинив спробу вистрибнути з балкону. Натомість злодій дістав ножа та під час затримання спричинив поліцейському проникаюче ножове поранення правої руки”.

Як з’ясувалось, раніше судимий за майнові злочини чоловік дійсно вчинив квартирну крадіжку у сусідньому із власним будинку.

Поліцейський, який отримав поранення, був доставлений до лікарні, де медики надали йому невідкладну допомогу.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 36-річний мешканець м. Южноукраїнськ, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, нещодавно звільнився з місць позбавлення волі та має непогашену судимість.

“Наразі у місцевій прокуратурі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України „Крадіжка“ та ч. 2 ст. 345 КК України „Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу“. Відповідно до санкцій вказаних статей передбачено покарання від обмеження волі на строк до п’яти років до позбавлення волі на строк до шести років”, — додали у НП.

Як писав УНН, у Києві чоловік застрелився на балконі власного будинку.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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