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В Николаевской области во время задержания мужчина ранил ножом полицейского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Южноукраинске при задержании вор-рецидивист с заложницей сопротивлялся и ранил ножом полицейского, пишет УНН со ссылкой на пресс служба Национальной полиции в Николаевской области.

6 сентября в Южноукраинское отделение полиции поступило сообщение от 33-летней местной жительницы о том, что в ее отсутствие неизвестный проник в ее квартиру, расположенной по ул. Дружбы Народов, откуда похитил золотые украшения, деньги и мобильный телефон.

“Во время проведения первоочередных следственных действий, а именно подворового обхода соседних многоэтажных домов, полицейский СРПП старший сержант полиции Константин Безух и участковый офицер полиции старший лейтенант полиции Константин Сорока услышали в одной из квартир женской крик о помощи. Войдя в помещение, правоохранители увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины и, толкая ее силой к балкону, выражал намерение выпрыгнуть вместе с ней”, — указано в сообщении.

В полиции также добавили, что: “Полицейский успел вырвать женщину из рук нападавшего, да и его самого спас от падения, когда он все же совершил попытку выпрыгнуть с балкона. Зато вор достал нож и при задержании вызвал полицейскому проникающее ножевое ранение правой руки”.

Как выяснилось, ранее судимый за имущественные преступления мужчина действительно совершил квартирную кражу в соседнем с собственным доме.

Полицейский, получивший ранения, был доставлен в больницу, где медики оказали ему неотложную помощь.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 36-летний житель г. Южноукраинск, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, недавно освободился из мест лишения свободы и имеет непогашенную судимость.

“Сейчас в местной прокуратуре решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 УК Украины „Кража“ и ч. 2 ст. 345 УК Украины „Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа“. Согласно санкций указанных статей предусмотрено наказание от ограничения свободы на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до шести лет”, — добавили в ЧП.

Как писал УНН, в Киеве мужчина застрелился на балконе собственного дома.

Украинские Национальные Новости

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