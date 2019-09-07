Полиция столицы разыскивает подозреваемого в изнасиловании
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Столичные правоохранители разыскивают подозреваемого в изнасиловании, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киеве.
“Молодой человек, изображен на фото и видео, обоснованно подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении девушки. Следователи Деснянского управления полиции расследуют уголовное производство”, — указали в полиции.
Приметы злоумышленника: на вид возрастом 40 лет, рост 180-185 см, темно-русые волосы с залысинами. Он был одет в светлую рубашку в клетку, джинсовые синие шорты ниже колена и темные кроссовки с белой подошвой. При себе имел черную сумку через плечо.
Как сообщал УНН, в Николаевской области во время задержания мужчина ранил ножом полицейского.