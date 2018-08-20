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Поліція розповіла про загиблого під мерією Харкова патрульного

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Харкові під час виконання службових обов'язків загинув 29-річний інспектор Управління патрульної поліції в Харківській області Дмитро Кірієнко. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу обласного ГУ НП.

Поліція розповіла про загиблого під мерією Харкова патрульного

"Під час затримання озброєного зловмисника поліцейський отримав два вогнепальні поранення, від яких помер у лікарні. У загиблого правоохоронця залишилися дружина та дворічна донька", - повідомили у поліції.

Як зазначається, Дмитро Кірієнко народився у місті Добропілля Донецької області. Мав три вищі освіти - закінчив Національний університет цивільного захисту України, Національний університет ім. В. Каразіна та Харківський національний університет внутрішніх справ.

Також вказано, що він був інспектором взводу №1 роти №2 батальйону №4 Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції.

Нагадаємо, стрілянина під мерією Харкова сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.

У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.

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