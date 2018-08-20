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Полиция рассказала о погибшем под мэрией Харькова патрульном

Киев • УНН

 • 10506 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Харькове при исполнении служебных обязанностей погиб 29-летний инспектор Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Кириенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу областного ГУ НП.

Полиция рассказала о погибшем под мэрией Харькова патрульном

"Во время задержания вооруженного злоумышленника полицейский получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. У погибшего правоохранителя остались жена и двухлетняя дочь", - сообщили в полиции.

Как отмечается, Дмитрий Кириенко родился в городе Доброполье Донецкой области. Имел три высших образования - окончил Национальный университет гражданской защиты Украины, Национальный университет им. В. Каразина и Харьковский национальный университет внутренних дел.

Также указано, что он был инспектором взвода №1 роты №2 батальона №4 Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции.

Напомним, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался . Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.

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