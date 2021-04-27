Politico: Нацрозвідка США приступила до створення центру по боротьбі з іноземним впливом

Що відомо

Офіційний представник апарату глави нацрозвідки заявив їй, що ці заходи вживаються “в світлі мінливих загроз і в підтримку наростаючих вимог (американській) політиці та Конгресу” США. Центр по боротьбі зі зловмисним іноземним впливом передбачається створити “в максимально стислі терміни”, підкреслив цей чиновник. Він відмовився уточнити, коли саме центр може приступити до роботи. Бюджет цієї структури також невідомий.

Деталі

Формування центру передбачалося прийнятим раніше в США законодавством про асигнування на потреби розвідки. Воно вимагало включення до складу центру аналітиків з усіх американських розвідувальних відомств. Планувалося, що нова структура займеться зведенням воєдино всіх даних про передбачувані зарубіжних операціях по впливу на політичне життя в США і виробленням “належних оцінок” для керівництва країни. Крім того, законодавство зобов’язувало розвідку США в даному випадку концентрувати увагу саме на Ірані, Китаї, КНДР і Росії.

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Хейнс вважається координатором діяльності всіх 18 американських розвідувальних відомств.

Контекст

Вашингтон звинувачує Москву у втручанні в хід американських президентських виборів в 2016 і 2020 роках. Доказів точності цих висновків влади США публічно жодного разу не представили. Уряд Росії неодноразово відкидав подібні твердження.