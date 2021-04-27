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Politico: Нацразведка США приступила к созданию центра по борьбе с иностранным влиянием

Politico: Нацразведка США приступила к созданию центра по борьбе с иностранным влиянием

Киев  •  УНН

 • 13364 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Аппарат директора Национальной разведки США Эврил Хейнс приступил к созданию центра по борьбе с тайным иностранным влиянием на внутриполитические процессы в стране. Об этом сообщила в понедельник газета Politico, передает УНН.

Что известно

Официальный представитель аппарата главы нацразведки заявил ей, что эти меры принимаются “в свете меняющихся угроз и в поддержку нарастающих требований (американской) политики и Конгресса” США. Центр по борьбе с вредоносным иностранным влиянием предполагается создать “в максимально сжатые сроки”, подчеркнул этот чиновник. Он отказался уточнить, когда именно центр может приступить к работе. Бюджет этой структуры также неизвестен.

Детали

Формирование центра предусматривалось принятым ранее в США законодательством об ассигнованиях на нужды разведки. Оно требовало включения в состав центра аналитиков из всех американских разведывательных ведомств. Планировалось, что новая структура займется возведением воедино всех данных о предполагаемых зарубежных операциях по воздействию на политическую жизнь в США и выработкой “надлежащих оценок” для руководства страны. Кроме того, законодательство обязывало разведку США в данном случае концентрировать внимание именно на Иране, Китае, КНДР и России.

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Хейнс считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных ведомств.

Контекст

Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в ход американских президентских выборов в 2016 и 2020 годах. Доказательств точности этих выводов власти США публично ни разу не представили. Правительство России неоднократно отвергало подобные утверждения.

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