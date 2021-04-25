Голова британської розвідки назвав Росію країною, що "об'єктивно слабшає"

Цитата

“Росія — країна, що об’єктивно слабшає в економічному і демографічному плані. Це дуже складний (для РФ. — ред.) період”, — підкреслив він.

Війська на кордоні з Україною

Коментуючи концентрацію російських військ на кордоні з Україною, Мур заявив, що Велика Британія і США попередили президента Росії Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну. Глава розвідки висловив упевненість в тому, що росіяни не сумніваються в позиціях обох країн з цього питання, так як “канали (комунікації. — ред.) відкриті”.

Конфлікт Праги та Москви: до чого тут Україна

Висловлюючись про звинувачення Чехії щодо російських спецслужб, яких викрили у причетності до вибухів боєприпасів в Врбетіце в 2014 році, Мур заявив про паралелі з Україною.

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“Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивіться на те, що відбувається навколо України і звичайно нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками — щоб переконатися, що ми посилаємо Путіну “чіткі сигнали”, — підкреслив Мур.

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Що передувало

Раніше в п’ятницю глава британської спецслужби радіоелектронної розвідки — Центру урядового зв’язку (GCHQ) Джеремі Флемінг заявив, що Росія являє собою найгострішу загрозу для Великої Британії з точки зору кібербезпеки.

“Ворожий характер поведінки Росії по всьому світу — (агресія) в кіберпросторі, втручання у вибори, агресивні операції їх розвідслужб — демонструє, що вона залишається найгострішою загрозою національній та колективної безпеки Сполученого Королівства”, — вважає Флемінг.

Також в березні Міноборони Великої Британії в новій стратегії модернізації Збройних сил країни назвало Росію найбільшою військовою загрозою. У військовому відомстві порахували, що модернізація російської армії, можливість інтеграції всіх можливостей держави, а також “пристрасть до ризику” роблять Росію непередбачуваним гравцем.

Крім цього, в Лондоні відзначили, що інтегрована система ППО, яка стоїть у Росії на озброєнні, позбавляє Британію і її союзників свободи дій.