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Глава британской разведки назвал Россию "объективно слабеющей" страной

Глава британской разведки назвал Россию "объективно слабеющей" страной

Киев  •  УНН

 • 24674 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Глава британской разведки MI6 Ричард Мур в интервью Sunday Times заявил, что Россия является "объективно слабеющей" страной, передает УНН.

Цитата

“Россия — страна, которая объективно ослабевает в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный (для РФ. — ред.) период”, — подчеркнул он.

Войска на границе с Украиной

Комментируя концентрацию российских войск на границе с Украиной, Мур заявил, что Великобритания и США предупредили президента России Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину. Глава разведки выразил уверенность в том, что россияне не сомневаются в позициях обеих стран по этому вопросу, так как “каналы (коммуникации. — ред.) открыты”.

Конфликт Праги и Москвы: при чем тут Украина

Выражаясь по обвинению Чехии по российским спецслужбам, которых уличили в причастности к взрывам боеприпасов в Врбетице в 2014 году, Мур заявил о параллели с Украиной.

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“Когда вы видите такую модель безрассудной поведения, то, конечно, потом смотрите на то, что происходит вокруг Украины и конечно нас это беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками — чтобы убедиться, что мы посылаем Путину “четкие сигналы”, — подчеркнул Мур.

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Что предшествовало

Ранее в пятницу глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки — Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что Россия представляет собой острейшую угрозу для Великобритании с точки зрения кибербезопасности.

“Вражеский характер поведения России по всему миру — (агрессия) в киберпространстве, вмешательство в выборы, агрессивные операции их разведслужб — демонстрирует, что она остается острой угрозой национальной и коллективной безопасности Соединенного Королевства”, — считает Флеминг.

Также в марте Минобороны Великобритании в новой стратегии модернизации Вооруженных сил страны назвало Россию самой крупной военной угрозой. В военном ведомстве посчитали, что модернизация российской армии, возможность интеграции всех возможностей государства, а также “страсть к риску” делают Россию непредсказуемым игроком.

Кроме этого, в Лондоне отметили, что интегрированная система ПВО, которая стоит в России на вооружении лишает Великобританию и ее союзников свободы действий.

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