Погода в Україні 27 жовтня: де буде тепло, а де очікувати дощів
Київ • УНН
В Україні 27 жовтня очікується мінлива хмарність з температурою від +10 до +18 градусів. На сході можливі невеликі дощі, решта території залишиться без опадів.
27 жовтня погода в Україні переважно буде мінливою з хмарністю, проте опадів не очікується у більшості регіонів. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
У Києві стовпчики термометрів покажуть +13..+15°C. Львів порадує жителів теплом – від +16 до +18°C, також без дощів. У Дніпрі та Одесі температура коливатиметься в межах +13..+15°C та +14..+16°C відповідно.
На сході, у Харкові, очікується +12..+14°C з можливим невеликим дощем. Аналогічна ситуація спостерігається в Донецьку та Луганську, де температура становитиме +11..+13°C і +10..+12°C відповідно, з невеликими опадами.
Сімферополь також буде теплим, з температурою +14..+16°C без дощів. У Бахмуті прогнозують +10..+12°C і невеликий дощ, а Мелітополь залишиться сухим з температурою +12..+14°C.
Загалом, середня денна температура по країні становитиме близько +12..+14°C, створюючи сприятливі умови для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.
Перший сніг в Україні: коли очікувати різке похолодання та зміну погоди27.10.24, 02:39 • 19548 переглядiв