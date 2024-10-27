Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине 27 октября ожидается переменная облачность с температурой от +10 до +18 градусов. На востоке возможны небольшие дожди, остальная территория останется без осадков.

27 октября погода в Украине преимущественно будет переменчивой с облачностью, однако осадков не ожидается в большинстве регионов. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Киеве столбики термометров покажут +13..+15°C. Львов порадует жителей теплом - от +16 до +18°C, также без дождей. В Днепре и Одессе температура будет колебаться в пределах +13..+15°C и +14..+16°C соответственно.

На востоке, в Харькове, ожидается +12..+14°C с возможным небольшим дождем. Аналогичная ситуация наблюдается в Донецке и Луганске, где температура составит +11..+13°C и +10..+12°C соответственно, с небольшими осадками.

Симферополь также будет теплым, с температурой +14..+16°C без дождей. В Бахмуте прогнозируют +10..+12°C и небольшой дождь, а Мелитополь останется сухим с температурой +12..+14°C.

В общем, средняя дневная температура по стране составит около +12..+14°C, создавая благоприятные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Первый снег в Украине: когда ожидать резкое похолодание и изменение погоды26 октября 2024, 23:39 • 12232 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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