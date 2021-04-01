Поданих декларацій стало менше, 250 вже перевіряють: НАЗК про підсумки кампанії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кампанія декларування своїх статків чиновниками у 2021 році завершена. Надійшло майже 800 тисяч декларацій, що менше, ніж торік. Уже 251 декларація перевіряється. Спочатку - високопосадовців, поміж яких урядовці, судді КСУ та Верховного Суду, народні депутати. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, передає УНН.
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"За період кампанії декларування до Реєстру надійшло 791 872 декларації. З них — 720 509 щорічних декларацій діючих посадовців. Ще 71 363 декларації подали особи, які припинили працювати в органах влади минулого року", - вказали у НАЗК.
Деталі
Голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що "вже розпочато повну перевірку 251 декларації посадовців". Він наголосив, що перевірка здійснюється за чітким порядком без жодної дискреції.
"Найперше перевіряємо високопосадовців, поміж яких міністри, заступники міністрів, судді КСУ та Верховного Суду, депутати Верховної Ради. Підкреслю: у випадку, якщо НАЗК закінчило перевірку декларації високопосадовця за 2019 рік, цього року його декларація в порядку черги не перевірятиметься. Також у списку ті особи, перевірку декларацій яких ініціюють і журналісти. Перші результати перевірок будуть опубліковані менш ніж за три місяці", — додав Олександр Новіков.
Голова НАЗК також анонсував запуск спеціального опитування для суб’єктів декларування. Воно допоможе фахівцям агентства покращити роботу сервісів за відгуками учасників опитування.
Доповнення
Торік кампанія декларування тривала до 1 червня. Через заходи, пов’язані з протидією коронавірусу.
Загалом до Реєстру за період кампанії-2020 було подано 909 тисяч декларацій. З них 907 тисяч – щорічні декларації. Це на 84 тисячі більше щорічних публічних декларацій, аніж у 2019 році (тоді було подано 823 тисяч декларацій).