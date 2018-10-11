Поблизу арсеналу на Чернігівщині затримали трьох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Поблизу військових складів в Ічні Чернігівської області поліція затримала трьох чоловіків. Правоохоронці вилучили в них наркотики. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.
"10 жовтня під час патрулювання вулиць Ічні поліцейські звернули увагу на трьох чоловіків, які підозріло поводилися та своєю поведінкою видавали немісцевих. При перевірці документів правоохоронці встановили особи жителів Носівки, двоє з яких вже раніше судимі", – йдеться в повідомленні.
Під час поверхневого огляду у двох молодиків поліція знайшла наркотики. А слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила у них пластиковий контейнер із подрібненою речовиною рослинного походження з характерними запахом коноплі та порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін. Речовини направлені до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення експертизи. Також вилучили автомобіль "Таврія".
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Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 КК України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на той самий строк. Після складання усіх матеріалів та профілактування зловмисників відпустили згідно з чинним законодавством.
"Але історія мала неочікуване продовження. Місцеві активісти перестріли фігурантів на вулиці і, маніпулюючи фактами, влаштували для журналістів імпровізований флешмоб, звинувативши молодиків у мародерстві та прикріпили до них таблички з написами "я злодій" та "мародер", – уточнили в поліції.
У відомстві зазначили, що правоохоронці отримали 9 повідомлень про факти мародерства. З них жодне не підтвердилося.
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Нагадаємо, поліція відпрацювала майже 90 повідомлень, пов’язаних з вибухами на 6-му арсеналі біля Ічні Чернігівської області.
Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.
Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу на арсеналі. Інтенсивність вибухів боєприпасів значно зменшилась. Загиблих та травмованих не зафіксовано.