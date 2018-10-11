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Вблизи арсенала в Черниговской области задержали трех мужчин

Вблизи арсенала в Черниговской области задержали трех мужчин

Киев  •  УНН

 • 9846 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Вблизи военных складов в Ичне Черниговской области полиция задержала трех мужчин. Правоохранители изъяли у них наркотики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.

"10 октября во время патрулирования улиц Ични полицейские обратили внимание на трех мужчин, которые подозрительно вели себя и своим поведением выдавали неместных. При проверке документов были установлены личности жителей Носовки, двое из которых уже ранее судимы", – говорится в сообщении.

Во время поверхностного осмотра в двух молодых людей полиция нашла наркотики. А следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, изъяла у них пластиковый контейнер с измельченным веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли и порошкообразное вещество, похожее на амфетамин. Вещества направлены в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы. Также изъяли автомобиль "Таврия".

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Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 309 УК Украины, то есть незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на тот же срок. После составления всех материалов и профилактування злоумышленников отпустили в соответствии с действующим законодательством.

"Но история имела неожиданное продолжение. Местные активисты встретили фигурантов на улице и, манипулируя фактами, устроили для журналистов импровизированный флэшмоб, обвинив молодых людей в мародерстве и прикрепили к ним таблички с надписями "я вор" и "мародер", – уточнили в полиции.

В ведомстве отметили, что правоохранители получили 9 сообщений о фактах мародерства. Из них ни одно не подтвердилось.

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Напомним, полиция отработала почти 90 сообщений, связанных со взрывами на 6-м арсенале возле Ичне Черниговской области.

Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Сейчас спасатели продолжают тушить пожар на арсенале. Интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных не зафиксировано.

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