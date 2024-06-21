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Південна Європа готується до африканської спеки: може бути понад 48 градусів

Київ • УНН

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Південна Європа готується до сильної африканської спеки, температура якої може перевищити рекордну позначку в 48,8 градуса за Цельсієм.

Південна Європа готується до африканської спеки: може бути понад 48 градусів

Потужна хвиля тепла йде з Африки до Південної Європи. Влада низки країн попереджає жителів про ризик теплового удару. Метеорологи вважають, що цього року може бути побитий температурний рекорд у 48,8 градусів Цельсія. Про це пише Euronews, передає УНН

Деталі 

Як зазначається, температура в Південній Європі стрімко підвищується, особливо в Італії та на Балканах.

У восьми італійських містах діє попередження про спеку, що насувається.

Метеорологи кажуть, що цей рік ризикує стати найспекотнішим за всю історію спостережень. За їх даними, може бути побити попередній рекорд у 48,8 градуса, який був зафіксований 2021 року на Сицилії. 

Минулого тижня через 40-градусну спеку у Греції закрили для відвідувань Акрополь. У Туреччині температура на узбережжі була на 12 градусів вищою за сезонну норму. А жителів Північної Македонії через сильну спеку закликали не залишати свої домівки. 

Смертельна спека призводить до сотень смертей, лісових пожеж по всій Європі, Азії та США21.06.24, 04:31 • 25440 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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