Південна Європа готується до африканської спеки: може бути понад 48 градусів
Київ • УНН
Південна Європа готується до сильної африканської спеки, температура якої може перевищити рекордну позначку в 48,8 градуса за Цельсієм.
Потужна хвиля тепла йде з Африки до Південної Європи. Влада низки країн попереджає жителів про ризик теплового удару. Метеорологи вважають, що цього року може бути побитий температурний рекорд у 48,8 градусів Цельсія. Про це пише Euronews, передає УНН.
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Як зазначається, температура в Південній Європі стрімко підвищується, особливо в Італії та на Балканах.
У восьми італійських містах діє попередження про спеку, що насувається.
Метеорологи кажуть, що цей рік ризикує стати найспекотнішим за всю історію спостережень. За їх даними, може бути побити попередній рекорд у 48,8 градуса, який був зафіксований 2021 року на Сицилії.
Минулого тижня через 40-градусну спеку у Греції закрили для відвідувань Акрополь. У Туреччині температура на узбережжі була на 12 градусів вищою за сезонну норму. А жителів Північної Македонії через сильну спеку закликали не залишати свої домівки.
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