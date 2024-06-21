Южная Европа готовится к африканской жаре: может быть более 48 градусов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

  •  106806 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  108061 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  116177 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  104782 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

  •  94960 просмотра
публикации
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

  •  94960 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  104782 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  116177 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  125339 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  131526 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

  •  1356 просмотра
Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

  •  55462 просмотра
Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

  •  61119 просмотра
20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня 2024, 03:03  •  102651 просмотра
Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

19 июня 2024, 15:14  •  101966 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Южная Европа готовится к африканской жаре: может быть более 48 градусов

Южная Европа готовится к африканской жаре: может быть более 48 градусов

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 12:01  •  290 просмотра

Read in English

Южная Европа готовится к сильной африканской жаре, температура которой может превысить рекордную отметку в 48,8 градуса по Цельсию.

Мощная волна тепла идет из Африки в Южную Европу. Власти ряда стран предупреждают жителей о риске теплового удара. Метеорологи считают, что в этом году может быть побит температурный рекорд в 48,8 градусов Цельсия. Об этом пишет Euronews, передает УНН

Детали 

Как отмечается, температура в Южной Европе стремительно повышается, особенно в Италии и на Балканах.

В восьми итальянских городах действует предупреждение о надвигающейся жаре.

Метеорологи говорят, что этот год рискует стать самым жарким за всю историю наблюдений. По их данным, может быть побить предыдущий рекорд в 48,8 градуса, который был зафиксирован в 2021 году на Сицилии. 

На прошлой неделе из-за 40-градусной жары в Греции закрыли для посещений Акрополь. В Турции температура на побережье была на 12 градусов выше сезонной нормы. А жителей Северной Македонии из-за сильной жары призвали не покидать свои дома. 

Смертельная жара приводит к сотням смертей, лесным пожарам по всей Европе, Азии и США21 июня 2024, 01:31 • 16246 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
sitsiliyaСицилия
severnaya-makedoniyaСеверная Македония
afrikaАфрика
gretsiyaГреция
italiyaИталия
yevropaЕвропа
turtsiyaТурция
Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
  •  32579 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
  •  51679 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Эксклюзив
Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом
  •  44841 просмотра

Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
20 июня 2024, 11:36  •  108151 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
20 июня 2024, 11:23  •  104456 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
20 июня 2024, 08:48  •  107660 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
20 июня 2024, 08:06  •  95539 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
20 июня 2024, 07:57  •  67457 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
20 июня 2024, 07:10  •  55327 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
20 июня 2024, 06:59  •  36262 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Популярные

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

  •  94960 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  104782 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  116177 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  108061 просмотра
Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

  •  106806 просмотра

Публикации

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

  •  94960 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  104782 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  116177 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  125339 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  131526 просмотра

Война

Вражеский удар фугасными авиабомбами по Запорожской области: в ГСЧС показали последствия

Вражеский удар фугасными авиабомбами по Запорожской области: в ГСЧС показали последствия

  •  13198 просмотра
Захватчики начали принудительные медосмотры украинских детей с целью дальнейшей депортации - Центр сопротивления

Захватчики начали принудительные медосмотры украинских детей с целью дальнейшей депортации - Центр сопротивления

  •  16392 просмотра
К 15 годам за решеткой приговорили агента рф, который наводил ракетные удары по Харькову

К 15 годам за решеткой приговорили агента рф, который наводил ракетные удары по Харькову

  •  18924 просмотра
Воздушные силы предупредили о скоростной цели с Харьковской области в направлении Днепропетровской

Воздушные силы предупредили о скоростной цели с Харьковской области в направлении Днепропетровской

  •  19155 просмотра
российский КАБ попал в жилой дом города Селидово - Волошин

российский КАБ попал в жилой дом города Селидово - Волошин

  •  23574 просмотра

политика

Шмыгаль назвал следующий шаг после старта переговоров о вступлении в ЕС 25 июня

Шмыгаль назвал следующий шаг после старта переговоров о вступлении в ЕС 25 июня

  •  2219 просмотра
Правительство утвердило законопроект о создании единой информационной системы социальной сферы-Шмыгаль

Правительство утвердило законопроект о создании единой информационной системы социальной сферы-Шмыгаль

  •  6343 просмотра
"Украина возвращается в Европу": Зеленский приветствовал решение ЕС о переговорной рамке, ожидает старта переговоров 25 июня

"Украина возвращается в Европу": Зеленский приветствовал решение ЕС о переговорной рамке, ожидает старта переговоров 25 июня

  •  10756 просмотра
Кабмин утвердил программу энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн гривен

Кабмин утвердил программу энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн гривен

  •  14004 просмотра
Правительство выделяет 1 млрд грн на школьные автобусы

Правительство выделяет 1 млрд грн на школьные автобусы

  •  11669 просмотра

Война

Вражеский удар фугасными авиабомбами по Запорожской области: в ГСЧС показали последствия

Вражеский удар фугасными авиабомбами по Запорожской области: в ГСЧС показали последствия

  •  13198 просмотра
Захватчики начали принудительные медосмотры украинских детей с целью дальнейшей депортации - Центр сопротивления

Захватчики начали принудительные медосмотры украинских детей с целью дальнейшей депортации - Центр сопротивления

  •  16392 просмотра
К 15 годам за решеткой приговорили агента рф, который наводил ракетные удары по Харькову

К 15 годам за решеткой приговорили агента рф, который наводил ракетные удары по Харькову

  •  18924 просмотра
Воздушные силы предупредили о скоростной цели с Харьковской области в направлении Днепропетровской

Воздушные силы предупредили о скоростной цели с Харьковской области в направлении Днепропетровской

  •  19155 просмотра
российский КАБ попал в жилой дом города Селидово - Волошин

российский КАБ попал в жилой дом города Селидово - Волошин

  •  23574 просмотра

политика

Шмыгаль назвал следующий шаг после старта переговоров о вступлении в ЕС 25 июня

Шмыгаль назвал следующий шаг после старта переговоров о вступлении в ЕС 25 июня

  •  2219 просмотра
Правительство утвердило законопроект о создании единой информационной системы социальной сферы-Шмыгаль

Правительство утвердило законопроект о создании единой информационной системы социальной сферы-Шмыгаль

  •  6343 просмотра
"Украина возвращается в Европу": Зеленский приветствовал решение ЕС о переговорной рамке, ожидает старта переговоров 25 июня

"Украина возвращается в Европу": Зеленский приветствовал решение ЕС о переговорной рамке, ожидает старта переговоров 25 июня

  •  10756 просмотра
Кабмин утвердил программу энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн гривен

Кабмин утвердил программу энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн гривен

  •  14004 просмотра
Правительство выделяет 1 млрд грн на школьные автобусы

Правительство выделяет 1 млрд грн на школьные автобусы

  •  11669 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  40650 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  103040 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

17 июня 2024, 12:25  •  105343 просмотра

Экономика

Кабмин утвердил программу энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн гривен

Кабмин утвердил программу энергоэффективности и усиления устойчивости энергосистемы Украины на 759 млн гривен

  •  14004 просмотра
В шести областях Украины уже начали сбор ранних зерновых - Минагрополитики

В шести областях Украины уже начали сбор ранних зерновых - Минагрополитики

  •  10793 просмотра
НБУ вводит с завтрашнего дня запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх

НБУ вводит с завтрашнего дня запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх

  •  11977 просмотра
Госбюджет недополучил 93 млн грн из-за халатности служащего сельсовета на Киевщине: в КОВА отреагировали

Госбюджет недополучил 93 млн грн из-за халатности служащего сельсовета на Киевщине: в КОВА отреагировали

  •  11177 просмотра
В августе начнет действовать новый механизм ценообразования экспортной сельхозпродукции в ЕС - замминистра

В августе начнет действовать новый механизм ценообразования экспортной сельхозпродукции в ЕС - замминистра

  •  16948 просмотра

Киев

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

  •  30334 просмотра
Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

  •  30132 просмотра
Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

  •  29725 просмотра
Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

20 июня 2024, 11:22  •  31197 просмотра
Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

20 июня 2024, 10:05  •  32023 просмотра