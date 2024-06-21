Южная Европа готовится к африканской жаре: может быть более 48 градусов

Мощная волна тепла идет из Африки в Южную Европу. Власти ряда стран предупреждают жителей о риске теплового удара. Метеорологи считают, что в этом году может быть побит температурный рекорд в 48,8 градусов Цельсия. Об этом пишет Euronews, передает УНН.

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Как отмечается, температура в Южной Европе стремительно повышается, особенно в Италии и на Балканах.

В восьми итальянских городах действует предупреждение о надвигающейся жаре.

Метеорологи говорят, что этот год рискует стать самым жарким за всю историю наблюдений. По их данным, может быть побить предыдущий рекорд в 48,8 градуса, который был зафиксирован в 2021 году на Сицилии.

На прошлой неделе из-за 40-градусной жары в Греции закрыли для посещений Акрополь. В Турции температура на побережье была на 12 градусов выше сезонной нормы. А жителей Северной Македонии из-за сильной жары призвали не покидать свои дома.

Смертельная жара приводит к сотням смертей, лесным пожарам по всей Европе, Азии и США