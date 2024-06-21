Южная Европа готовится к африканской жаре: может быть более 48 градусов
Киев • УНН
Южная Европа готовится к сильной африканской жаре, температура которой может превысить рекордную отметку в 48,8 градуса по Цельсию.
Мощная волна тепла идет из Африки в Южную Европу. Власти ряда стран предупреждают жителей о риске теплового удара. Метеорологи считают, что в этом году может быть побит температурный рекорд в 48,8 градусов Цельсия. Об этом пишет Euronews, передает УНН.
Детали
Как отмечается, температура в Южной Европе стремительно повышается, особенно в Италии и на Балканах.
В восьми итальянских городах действует предупреждение о надвигающейся жаре.
Метеорологи говорят, что этот год рискует стать самым жарким за всю историю наблюдений. По их данным, может быть побить предыдущий рекорд в 48,8 градуса, который был зафиксирован в 2021 году на Сицилии.
На прошлой неделе из-за 40-градусной жары в Греции закрыли для посещений Акрополь. В Турции температура на побережье была на 12 градусов выше сезонной нормы. А жителей Северной Македонии из-за сильной жары призвали не покидать свои дома.
Смертельная жара приводит к сотням смертей, лесным пожарам по всей Европе, Азии и США21 июня 2024, 01:31 • 16246 просмотров