Під час візиту у Швецію Зеленський мав аудієнцію в короля Карла XVI Густава
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський висловив подяку королю Швеції Карлу XVI Густаву та шведському народу за їх незмінну солідарність та підтримку України під час його робочого візиту до Королівства Швеція.
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Королівства Швеція мав аудієнцію в короля Карла XVI Густава. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram-каналі.
Деталі
Під час аудієнції в Короля Швеції Карла ХVI Густава мав змогу висловити вдячність Швеції та шведському народові за непохитну солідарність з Україною
Президент також оприлюднив відео зустрічі з шведським монархом. Глава держави наголосив на подяці за особливу допомогу українським дітям, зокрема в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Президент України окремо зазначив, що Швеція надала тимчасовий захист від війни для понад 35 тисяч наших людей.
В уряді Швеції уточнили, що передають Україні два розвідувальні літаки ACS 89030.05.24, 13:51 • 19337 переглядiв
Нагадаємо
У п'ятницю, 31 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном. Сторони обговорили розвиток двосторонньої співпраці, насамперед в оборонній сфері, та шлях нашої держави до інтеграції в ЄС і НАТО.