Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  84233 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

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Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  113484 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138068 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130387 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  188271 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112375 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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30 мая 2024, 08:04  •  175591 просмотра

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Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность королю Швеции Карлу XVI Густаву на шведском народу за их неизменную солидарность и поддержку Украины во время его рабочего визита в Королевство Швеция.

Война •   •  1385 просмотра
Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"

В Одессе прогремел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги и угрозы нанесения российскими оккупантами ударов баллистическими ракетами.

Война •   •  4702 просмотра
В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"

Роберт Фицо сможет вернуться к работе только через несколько месяцев - МИД Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже находится дома на лечении. На днях начался процесс его реабилитации, но ему понадобится несколько месяцев для восстановления после покушения, совершенного на него в середине мая.

Новости Мира •   •  4383 просмотра
Роберт Фицо сможет вернуться к работе только через несколько месяцев - МИД Словакии

Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей

Сейчас среди 129 тыс. военных преступлений, которые зарегистрированы офисом Генерального прокурора более 3 800 преступлений в отношении украинских детей. На сегодня Украина имеет более 30 приговоров судов по делам, касающимся военных преступлений в отношении детей.

Война •   •  4774 просмотра
Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей

Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена

Украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого Россия выиграла ли в 2022 году, все еще жив и находится в российском плену, ожидая обмена, сообщил один из освобожденных заключенных.

Общество •   •  5110 просмотра
Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена

Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света

Завтра лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут дети по всей Украине с 18:00 до 23:00.

Общество •   •  6252 просмотра
Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света

На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток 31 мая на фронте зафиксировано 62 боевых столкновения, при этом наиболее интенсивные бои идут на Покровском направлении.

Война •   •  7201 просмотра
На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб

Некоторые члены НАТО никогда не вводили никаких ограничений на использование предоставленного ими оружия - Столтенберг

Члены НАТО ослабили ограничения на использование Украиной предоставленного оружия для нанесения ударов по целям на территории россии по мере развития войны.

Война •   •  6357 просмотра
Некоторые члены НАТО никогда не вводили никаких ограничений на использование предоставленного ими оружия - Столтенберг

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обновление данных через приложение "Резерв+" освобождает от административных штрафов, хотя физическое посещение военкомата по-прежнему необходимо.

Война •   •  28422 просмотра
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Во Франции задержали 18-летнего парня, который планировал теракт на Олимпиаде-СМИ

По данным BFMTV французские правоохранители задержали 18 летнего парня из Чечни, который мог планировать теракт в городе Сент-Этьен во время проведения Олимпиады.

Новости Мира •   •  7337 просмотра
Во Франции задержали 18-летнего парня, который планировал теракт на Олимпиаде-СМИ