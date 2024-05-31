Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Королевство Швеция имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

Детали

Во время аудиенции у Короля Швеции Карла XVI Густава имел возможность выразить благодарность Швеции и шведскому народу за непоколебимую солидарность с Украиной - заявил Владимир Зеленский.

Президент также обнародовал видео встречи со шведским монархом. Глава государства отметил благодарность за особую помощь украинским детям, в частности в рамках международной коалиции За возвращение украинских детей.

Президент Украины отдельно отметил, что Швеция предоставила временную защиту от войны для более 35 тысяч наших людей.

В правительстве Швеции уточнили, что передают Украине два разведывательных самолета ACS 890

Напомним

В пятницу, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в оборонной сфере, и путь нашего государства к интеграции в ЕС и НАТО.