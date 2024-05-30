В правительстве Швеции уточнили, что передают Украине два разведывательных самолета ACS 890

Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки

Украинцы уже более 100 000 раз покупали и продавали автомобили с помощью "Дія", которая позволяет им перерегистрировать транспортные средства и получать номерные знаки без посещения сервисных центров, избегая очередей, бегунов и банковских платежей, при средней стоимости автомобиля в 204 500 гривен.