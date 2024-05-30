ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В правительстве Швеции уточнили, что передают Украине два разведывательных самолета ACS 890

В правительстве Швеции уточнили, что передают Украине два разведывательных самолета ACS 890

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 10:51  •  6329 просмотра

Read in English

Швеция передаст Украине два самолета дальней радиолокационной разведки ASC 890 в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 1,16 млрд евро.

В шведском правительстве уточнили, что в пределах крупнейшего пакета военной помощи от Швеции Украина получит два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890. Об этом сообщил пресс-секретарь шведского премьер-министра Том Самуэльсон 29 мая, пишет УНН.

Швеция объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму 1,16 миллиарда евро. В пакет входят два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS 890), помогая Украине идентифицировать цели на большом расстоянии

- - написал Самуэльссон в X.

Указано, что накануне премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон "подарил самолет непосредственно послу Украины в Швеции".

Евлаш о шведском самолете ASC 890: станет мощным усилением для F-1630 мая 2024, 08:00 • 17556 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
shvetsiyaШвеция
ukrainaУкраина
Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  11773 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  53419 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  105851 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  74750 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  83012 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  115636 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120801 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117635 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
29 мая 2024, 09:15  •  115399 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
29 мая 2024, 08:51  •  101366 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Новости по теме
В правительстве Швеции уточнили, что передают Украине два разведывательных самолета ACS 890

В правительстве Швеции уточнили, что передают Украине два разведывательных самолета ACS 890

  •  6329 просмотра
Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

  •  12451 просмотра
Эстония разрешила использовать замороженные активы рф в пользу Украины: президент подписал закон

Эстония разрешила использовать замороженные активы рф в пользу Украины: президент подписал закон

  •  13108 просмотра
Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

  •  11895 просмотра
СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачила международную сеть хакеров, которые атаковали компании США и ЕС

СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачила международную сеть хакеров, которые атаковали компании США и ЕС

  •  10957 просмотра
Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны

Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны

  •  11972 просмотра
На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА

  •  12758 просмотра
"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни

"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни

  •  12821 просмотра
Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"

Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"

  •  12323 просмотра
Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки

Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки

  •  11768 просмотра

Популярные

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

  •  97550 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

  •  106723 просмотра
В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно

В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно

  •  59858 просмотра
Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов

Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов

  •  32426 просмотра
30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией

30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией

  •  100041 просмотра

Публикации

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

  •  11784 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

  •  97550 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

  •  105852 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

  •  106723 просмотра
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

29 мая 2024, 11:15  •  146227 просмотра

В правительстве Швеции уточнили, что передают Украине два разведывательных самолета ACS 890

Швеция передаст Украине два самолета дальней радиолокационной разведки ASC 890 в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 1,16 млрд евро.

Война •   •  6329 просмотра
В правительстве Швеции уточнили, что передают Украине два разведывательных самолета ACS 890

Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

Противник наносит ракетные удары по Харьковской области.

Война •   •  12451 просмотра
Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА

Эстония разрешила использовать замороженные активы рф в пользу Украины: президент подписал закон

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, позволяющий использовать замороженные российские активы для компенсации ущерба Украине, нанесенного войной, но только тем, кто, как доказано, принимал активное участие в военной агрессии или способствовал ей.

Экономика •   •  13108 просмотра
Эстония разрешила использовать замороженные активы рф в пользу Украины: президент подписал закон

Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

Благодаря солнечной генерации и выводу из ремонта двух энергоблоков АЭС плановые отключения потребителей не применялись в течение нескольких дней, но ситуация может измениться, если в системе вновь будет зафиксирован значительный дефицит.

Война •   •  11895 просмотра
Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС: Шмыгаль объяснил, почему не применяются плановые отключения

СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачила международную сеть хакеров, которые атаковали компании США и ЕС

В результате совместных действий СБУ, ФБР, а также правоохранителей Британии и ЕС разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок, которые занимались разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения.

Криминал и ЧП •   •  10957 просмотра
СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачила международную сеть хакеров, которые атаковали компании США и ЕС

Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские войска наращивают группировку на направлении главного удара на Харьковщине, но этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны.

Война •   •  11972 просмотра
Сырский: рф наращивает группировку на направлении главного удара в Харьковской области, но этих сил недостаточно для прорыва обороны

На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области была объявлена чрезвычайная ситуация из-за значительных потерь урожая, вызванных майскими заморозками, в то время как российские оккупанты провели в Луганске форум, целью которого было "корректно" преподнести историю молодому поколению.

Общество •   •  12758 просмотра
На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА

"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни

Италия не допустит использования предоставленного ею оружия для нанесения ударов по объектам в россии и не направит войска в Украину.

Война •   •  12821 просмотра
"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни

Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"

Ирина " Чека "Цыбух, парамедикиня батальона" Госпитальеры " и бывшая журналистка, погибла 29 мая во время ротации на Харьковском направлении.

Война •   •  12323 просмотра
Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"

Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки

Украинцы уже более 100 000 раз покупали и продавали автомобили с помощью "Дія", которая позволяет им перерегистрировать транспортные средства и получать номерные знаки без посещения сервисных центров, избегая очередей, бегунов и банковских платежей, при средней стоимости автомобиля в 204 500 гривен.

Общество •   •  11768 просмотра
Украинцы уже более 100 тыс. раз купили-продали авто в "Дія": самые популярные марки