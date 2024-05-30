В уряді Швеції уточнили, що передають Україні два розвідувальні літаки ACS 890
Київ • УНН
Швеція передасть Україні два літаки дальньої радіолокаційної розвідки ASC 890 у межах найбільшого пакету військової допомоги на 1,16 млрд євро.
У шведському уряді уточнили, що в межах найбільшого пакета військової допомоги від Швеції Україна отримає два літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC 890. Про це повідомив прессекретар шведського прем'єр-міністра Том Самуельссон 29 травня, пише УНН.
Швеція оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 1,16 мільярда євро. У пакет входять два літаки повітряного спостереження та управління (ACS890), допомагаючи Україні ідентифікувати цілі на великій відстані
Вказано, що напередодні прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон "подарував літак безпосередньо послу України у Швеції".
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