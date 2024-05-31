Зеленський обговорив з прем'єром Швеції інтеграцію України до ЄС, НАТО та оборонну співпрацю

ukenru
10:47 • 29564 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 48002 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 48556 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 63287 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 77742 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114904 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138018 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140011 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247386 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171325 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.4 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 15865 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 41010 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 23100 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 44083 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 32270 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247382 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365654 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380450 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295554 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368344 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 1795 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 2052 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62497 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78964 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90161 перегляди
Актуальне
Зеленський обговорив з прем'єром Швеції інтеграцію України до ЄС, НАТО та оборонну співпрацю

Зеленський обговорив з прем'єром Швеції інтеграцію України до ЄС, НАТО та оборонну співпрацю

Київ • УНН

 • 25098 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Швеції Крістерссоном, щоб обговорити співпрацю в галузі оборони, інтеграцію України в ЄС і НАТО.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном. Обговорили розвиток двосторонньої співпраці, насамперед в оборонній сфері, та шлях нашої держави до інтеграції в ЄС і НАТО, передає УНН.

Зеленський зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Швеція вагомо та всебічно допомагає Україні. У шведській столиці відбувається й третій саміт Україна – Північна Європа, результати якого посилять нашу країну.

"Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном обговорили розвиток двосторонньої співпраці, насамперед в оборонній сфері, та шлях нашої держави до інтеграції в ЄС і НАТО. Для нас важлива активна позиція Швеції у підготовці до першого Глобального саміту миру", - повідомив Президент України у Telegram.

Глава української держави подякував за сильну безпекову угоду, за всю підтримку нашої держави і людей.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
telegramTelegram
shvetsiiaШвеція
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51