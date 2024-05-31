Зеленський обговорив з прем'єром Швеції інтеграцію України до ЄС, НАТО та оборонну співпрацю
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Швеції Крістерссоном, щоб обговорити співпрацю в галузі оборони, інтеграцію України в ЄС і НАТО.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном. Обговорили розвиток двосторонньої співпраці, насамперед в оборонній сфері, та шлях нашої держави до інтеграції в ЄС і НАТО, передає УНН.
Зеленський зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Швеція вагомо та всебічно допомагає Україні. У шведській столиці відбувається й третій саміт Україна – Північна Європа, результати якого посилять нашу країну.
"Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном обговорили розвиток двосторонньої співпраці, насамперед в оборонній сфері, та шлях нашої держави до інтеграції в ЄС і НАТО. Для нас важлива активна позиція Швеції у підготовці до першого Глобального саміту миру", - повідомив Президент України у Telegram.
Глава української держави подякував за сильну безпекову угоду, за всю підтримку нашої держави і людей.