Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсудили развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в оборонной сфере, и путь нашего государства к интеграции в ЕС и НАТО, передает УНН.

Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения Швеция весомо и всесторонне помогает Украине. В шведской столице проходит и третий саммит Украина-Северная Европа, результаты которого усилят нашу страну.

"Во время встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудили развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в оборонной сфере, и путь нашего государства к интеграции в ЕС и НАТО. Для нас важна активная позиция Швеции в подготовке к первому глобальному саммиту мира", - сообщил Президент Украины в Telegram.

Глава украинского государства поблагодарил за сильную сделку по безопасности, за всю поддержку нашего государства и людей.