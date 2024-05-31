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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество

Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 14:50  •  3958 просмотра

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Президент Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Кристерссоном, чтобы обсудить сотрудничество в области обороны, интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсудили развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в оборонной сфере, и путь нашего государства к интеграции в ЕС и НАТО, передает УНН.

Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения Швеция весомо и всесторонне помогает Украине. В шведской столице проходит и третий саммит Украина-Северная Европа, результаты которого усилят нашу страну.

"Во время встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудили развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в оборонной сфере, и путь нашего государства к интеграции в ЕС и НАТО. Для нас важна активная позиция Швеции в подготовке к первому глобальному саммиту мира", - сообщил Президент Украины в Telegram.

Глава украинского государства поблагодарил за сильную сделку по безопасности, за всю поддержку нашего государства и людей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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