Під час удару Ізраїлю по сектору Гази загинув глава поліції Гази

Внаслідок авіаудару ізраїльських військових, загинув глава створеної ХАМАС поліції в секторі Гази Махмуд Салах, а також Хусама Шахвана, якого Ізраїль називає керівником апарату внутрішньої безпеки палестинського угруповання, пише УНН з посиланням на ВВС.

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У ніч на 2 січня ізраїльські військові завдали авіаудару по наметовому табору на півдні сектора Газа. Медики з Гази повідомляють, що крім Махмуда Салаха та Хусама Шахвана, загинуло ще девʼять людей, серед яких троє дітей і дві жінки.

За їхніми даними, ще 15 осіб дістали поранення. Ізраїльська армія підтвердила удар по гуманітарній зоні в Хан-Юнісі у своєму телеграм-каналі.

Також вона стверджує, що Шахван займався розвідувальною оцінкою обстановки під час атак бійців угруповання на підрозділи ЦАХАЛ.

За інформацією Reuters, унаслідок інших ударів по сектору Гази загинули щонайменше 26 палестинців, зокрема шестеро - у будівлі міністерства внутрішніх справ у Хан-Юнісі.

Нагадаємо

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон попередив хуситів про "жалюгідну долю" у разі продовження атак. Він також заявив про готовність Ізраїлю завдати ударів по будь-яких цілях на Близькому Сході, включаючи Іран.