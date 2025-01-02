Во время удара Израиля по сектору Газы погиб глава полиции Газы

ukenru
Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
16:25 • 11446 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
15:22 • 52910 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
14:24 • 66931 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
11:52 • 100795 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 108825 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 111074 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 127853 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 161274 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 161711 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 179963 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ДТП с фурой, сорвавшейся с моста в Киеве: полиция рассказала детали

ДТП с фурой, сорвавшейся с моста в Киеве: полиция рассказала детали

 • 52769 просмотра
Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

 • 109421 просмотра
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

 • 103624 просмотра
Посольство Израиля обеспокоено в связи с инцидентами во время Хануки - посол

Посольство Израиля обеспокоено в связи с инцидентами во время Хануки - посол

 • 65042 просмотра
Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

12:45 • 30538 просмотра
публикации
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

16:48 • 6256 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

15:22 • 52925 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 165183 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 262088 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 210194 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

15:04 • 19000 просмотра
Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

13:25 • 24535 просмотра
Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

12:45 • 30538 просмотра
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

 • 103624 просмотра
Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

 • 109421 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Во время удара Израиля по сектору Газы погиб глава полиции Газы

Во время удара Израиля по сектору Газы погиб глава полиции Газы

Киев  •  УНН

 • 7029 просмотра

Read in English

В результате авиаудара Израиля по палаточному лагерю в Газе погиб глава полиции ХАМАС Махмуд Салах и руководитель безопасности Хусам Шахван. В целом жертвами атаки стали 11 человек, включая детей и женщин.

В результате авиаудара израильских военных, погиб глава созданной ХАМАС полиции в секторе Газа Махмуд Салах, а также Хусама Шахвана, которого Израиль называет руководителем аппарата внутренней безопасности палестинской группировки, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали 

В ночь на 2 января израильские военные нанесли авиаудар по палаточному лагерю на юге сектора Газа. Медики из Газы сообщают, что кроме Махмуда Салаха и Хусама Шахвана, погибло еще девять человек, среди которых трое детей и две женщины.

По их данным, еще 15 человек получили ранения. Израильская армия подтвердила удар по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе в своем телеграм-канале.

Также она утверждает, что Шахван занимался разведывательной оценкой обстановки во время атак бойцов группировки на подразделения ЦАХАЛ.

По информации Reuters, в результате других ударов по сектору Газа погибли по меньшей мере 26 палестинцев, в том числе шестеро - в здании министерства внутренних дел в Хан-Юнисе.

Напомним 

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон предупредил хуситов о «жалкой судьбе» в случае продолжения атак. Он также заявил о готовности Израиля нанести удары по любым целям на Ближнем Востоке, включая Иран. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
izrailИзраиль
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
sektor-hazaСектор Газа
iranИран