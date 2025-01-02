Во время удара Израиля по сектору Газы погиб глава полиции Газы
Киев • УНН
В результате авиаудара Израиля по палаточному лагерю в Газе погиб глава полиции ХАМАС Махмуд Салах и руководитель безопасности Хусам Шахван. В целом жертвами атаки стали 11 человек, включая детей и женщин.
В результате авиаудара израильских военных, погиб глава созданной ХАМАС полиции в секторе Газа Махмуд Салах, а также Хусама Шахвана, которого Израиль называет руководителем аппарата внутренней безопасности палестинской группировки, пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
В ночь на 2 января израильские военные нанесли авиаудар по палаточному лагерю на юге сектора Газа. Медики из Газы сообщают, что кроме Махмуда Салаха и Хусама Шахвана, погибло еще девять человек, среди которых трое детей и две женщины.
По их данным, еще 15 человек получили ранения. Израильская армия подтвердила удар по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе в своем телеграм-канале.
Также она утверждает, что Шахван занимался разведывательной оценкой обстановки во время атак бойцов группировки на подразделения ЦАХАЛ.
По информации Reuters, в результате других ударов по сектору Газа погибли по меньшей мере 26 палестинцев, в том числе шестеро - в здании министерства внутренних дел в Хан-Юнисе.
Напомним
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон предупредил хуситов о «жалкой судьбе» в случае продолжения атак. Он также заявил о готовности Израиля нанести удары по любым целям на Ближнем Востоке, включая Иран.