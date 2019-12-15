Під час протестів в Бейруті постраждали понад 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Щонайменше 54 людей постраждали в результаті зіткнень демонстрантів з поліцією і силами безпеки в столиці Лівану Бейруті. Про це повідомило в неділю агентство Reuters з посиланням на заяву сил цивільної оборони країни, передає УНН.
За інформацією агентства, протестувальники спробували прорватися до будівлі парламенту. Сили безпеки застосували сльозогінний газ і гумові кулі. МВС Лівану повідомило про 20 постраждалих силовиків.
Масові акції протесту в Лівані, що розпочались ще 17 жовтня, призвели до відставки 29 жовтня коаліційного кабінету на чолі з Саадом Харірі. Президент Лівану Мішель Аун прийняв рішення відкласти до 16 грудня консультації з парламентськими фракціями щодо кандидатури прем’єр-міністра, якому буде доручено сформувати новий уряд республіки. Це пов’язано з тим, що бізнесмен Самір аль-Хатиб, висунення якого на пост глави кабінету підтримали раніше всі основні депутатські фракції, оголосив 8 грудня про зняття своєї кандидатури.