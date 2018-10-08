Під час марафону в Києві стало погано вісьмом бігунам

За словами медиків, з восьми бігунів, що поскаржились на здоров'я, трьох було доставлено на дообстеження до медичного закладу. Пізніше їх також відпустили додому.

Зазначимо, марафон проходив у столиці на Майдані Незалежності. Забіг почався зранку в неділю 7 жовтня і тривав до обіду. За повідомленнями деяких ЗМІ, участь у ньому взяли близько 12 тисяч людей.

Як повідомляв УНН, у жовтні 2017 року під час міжнародного марафону в Києві помер чоловік.