П'ять російських кораблів прибули до М'янми для спільних навчань з хунтою
Київ • УНН
П'ять російських кораблів прибули до М'янми для спільних навчань з військово-морськими силами правлячої хунти. Навчання включають портову фазу в Янгоні та стрільби бойовими боєприпасами в морі протягом 5 днів.
Група кораблів флоту рф прибула до охопленої війною М'янми для участі в морських навчаннях з військово-морськими силами хунти, яка перебуває при владі з 2021 року.
Пише УНН із посиланням на Narinjara.
Кілька кораблів вмс росії прибули до М'янми, щоб провести навчання разом із військово-морськими силами правлячої хунти.
Чотири корвети і корабель постачання Тихоокеанського флоту рф увійшли в порт Тілава в Янгоні вчора для участі у "портовій фазі" навчань.
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Під час поїздки відбудуться відвідування відомих місць у Янгоні та двосторонні товариські спортивні змагання, військові навчання у гавані (Harbor Phase).
Навчання зі стрільбою бойовими боєприпасами в північній частині моря Капалі почалися 20 жовтня і тривають протягом наступних 5 днів.
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