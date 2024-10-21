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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3420 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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П'ять російських кораблів прибули до М'янми для спільних навчань з хунтою

Київ • УНН

 • 19881 перегляди

П'ять російських кораблів прибули до М'янми для спільних навчань з військово-морськими силами правлячої хунти. Навчання включають портову фазу в Янгоні та стрільби бойовими боєприпасами в морі протягом 5 днів.

П'ять російських кораблів прибули до М'янми для спільних навчань з хунтою

Група кораблів флоту рф прибула до охопленої війною М'янми для участі в морських навчаннях з військово-морськими силами хунти, яка перебуває при владі з 2021 року.

Пише УНН із посиланням на Narinjara.

Кілька кораблів вмс росії прибули до М'янми, щоб провести навчання разом із військово-морськими силами правлячої хунти.

Чотири корвети і корабель постачання Тихоокеанського флоту рф увійшли в порт Тілава в Янгоні вчора для участі у "портовій фазі" навчань.

США і Філіппіни розпочали військові навчання після маневрів Китаю навколо Тайваню15.10.24, 14:27 • 10921 перегляд

Під час поїздки відбудуться відвідування відомих місць у Янгоні та двосторонні товариські спортивні змагання, військові навчання у гавані (Harbor Phase).

Навчання зі стрільбою бойовими боєприпасами в північній частині моря Капалі почалися 20 жовтня і тривають протягом наступних 5 днів.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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