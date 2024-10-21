Пять российских кораблей прибыли в Мьянму для совместных учений с хунтой
Киев • УНН
Пять российских кораблей прибыли в Мьянму для совместных учений с военно-морскими силами правящей хунты. Учения включают портовую фазу в Янгоне и стрельбы боевыми боеприпасами в море Капали в течение 5 дней.
Группа кораблей флота РФ прибыла в охваченную войной Мьянму для участия в морских учениях с военно-морскими силами хунты, которая находится у власти с 2021 года.
Пишет УНН со ссылкой на Narinjara.
Несколько кораблей ВМС России прибыли в Мьянму, чтобы провести учения вместе с военно-морскими силами правящей хунты.
Четыре корвета и корабль снабжения Тихоокеанского флота рф вошли в порт Тилава в Янгоне вчера для участия в «портовой фазе» учений.
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Во время поездки состоятся посещение известных мест в Янгоне и двусторонние товарищеские спортивные соревнования, военные учения в гавани (Harbor Phase).
Учения со стрельбой боевыми боеприпасами в северной части моря Капали начались 20 октября и продолжаются в течение следующих 5 дней.
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