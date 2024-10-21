Пять российских кораблей прибыли в Мьянму для совместных учений с хунтой

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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
  •  25603 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
  •  52426 просмотра

Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
  •  72836 просмотра

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  104252 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  148458 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  171787 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  196547 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  195320 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  170487 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141448 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

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20 октября 2024, 01:55  •  105058 просмотра
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Пять российских кораблей прибыли в Мьянму для совместных учений с хунтой

Пять российских кораблей прибыли в Мьянму для совместных учений с хунтой

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 16:09  •  318 просмотра

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Пять российских кораблей прибыли в Мьянму для совместных учений с военно-морскими силами правящей хунты. Учения включают портовую фазу в Янгоне и стрельбы боевыми боеприпасами в море Капали в течение 5 дней.

Группа кораблей флота РФ прибыла в охваченную войной Мьянму для участия в морских учениях с военно-морскими силами хунты, которая находится у власти с 2021 года.

Пишет УНН со ссылкой на Narinjara.

Несколько кораблей ВМС России прибыли в Мьянму, чтобы провести учения вместе с военно-морскими силами правящей хунты.

Четыре корвета и корабль снабжения Тихоокеанского флота рф вошли в порт Тилава в Янгоне вчера для участия в «портовой фазе» учений.

США и Филиппины начали военные учения после маневров Китая вокруг Тайваня15 октября 2024, 11:27 • 9972 просмотра

Во время поездки состоятся посещение известных мест в Янгоне и двусторонние товарищеские спортивные соревнования, военные учения в гавани (Harbor Phase).

Учения со стрельбой боевыми боеприпасами в северной части моря Капали начались 20 октября и продолжаются в течение следующих 5 дней.

Новым президентом Вьетнама стал генерал Луонг Куонг: в инаугурационной речи он пообещал стране гибкую и современную армию21 октября 2024, 14:49 • 6054 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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