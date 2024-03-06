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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Перші жертви: внаслідок атаки хуситів на корабель у Червоному морі загинуло двоє людей

Київ • УНН

 • 39850 перегляди

За словами американських посадовців, нападу зазнав суховантаж True Confidence під прапором Барбадосу, що належить Ліберії.

Перші жертви: внаслідок атаки хуситів на корабель у Червоному морі загинуло двоє людей

Сьогодні, 6 березня, в результаті удару єменських хуситів по комерційному судну в Аденській затоці загинули два члени екіпажу корабля. Про це з посиланням на власні джерела пише CNN, пише УНН.

Деталі 

За словами американських посадовців, нападу зазнав суховантаж True Confidence під прапором Барбадосу, що належить Ліберії.

Після удару, в якому мінімум двоє людей загинули і ще шестеро зазнали поранень, екіпаж судна евакуювали.

В Червоному морі вперше затонув корабель, який атакували хусити02.03.24, 19:47 • 36836 переглядiв

Атака сталася близько 11:30 ранку за єменським часом, тобто 10:30 за Києвом. Військові кораблі коаліції на чолі зі США, яка займається захистом цивільного судноплавства в Червоному морі, зараз перебувають в Аденській затоці, оцінюючи ситуацію.

У виданні кажуть, що це можуть бути перші жертви від  початку атак єменських хуситів на кораблі в Червоному морі. 

Доповнення

За даними американських і західних офіційних осіб, з листопада 2023 року хусити здійснили понад 45 ракетних і безпілотних атак на комерційні судна і військові судна США та коаліції, що працюють у Червоному морі.

Більшість із них були відбиті американськими або коаліційними есмінцями або потрапили у воду.

До сьогодні жодне комерційне судно, яке проходило через Червоне море, не постраждало від ударів ракет чи дронів.

Нагадаємо

ЄС розпочинає військово-морську операцію під назвою "Aspides" для забезпечення свободи судноплавства в Червоному морі та реагування на напади бойовиків-хуситів у Ємені.

Лідер єменських хуситів погрожує атакувати з "підводної зброї" в Червоному морі22.02.24, 18:56 • 25262 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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