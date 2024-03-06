Перші жертви: внаслідок атаки хуситів на корабель у Червоному морі загинуло двоє людей
Київ • УНН
За словами американських посадовців, нападу зазнав суховантаж True Confidence під прапором Барбадосу, що належить Ліберії.
Сьогодні, 6 березня, в результаті удару єменських хуситів по комерційному судну в Аденській затоці загинули два члени екіпажу корабля. Про це з посиланням на власні джерела пише CNN, пише УНН.
Деталі
За словами американських посадовців, нападу зазнав суховантаж True Confidence під прапором Барбадосу, що належить Ліберії.
Після удару, в якому мінімум двоє людей загинули і ще шестеро зазнали поранень, екіпаж судна евакуювали.
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Атака сталася близько 11:30 ранку за єменським часом, тобто 10:30 за Києвом. Військові кораблі коаліції на чолі зі США, яка займається захистом цивільного судноплавства в Червоному морі, зараз перебувають в Аденській затоці, оцінюючи ситуацію.
У виданні кажуть, що це можуть бути перші жертви від початку атак єменських хуситів на кораблі в Червоному морі.
Доповнення
За даними американських і західних офіційних осіб, з листопада 2023 року хусити здійснили понад 45 ракетних і безпілотних атак на комерційні судна і військові судна США та коаліції, що працюють у Червоному морі.
Більшість із них були відбиті американськими або коаліційними есмінцями або потрапили у воду.
До сьогодні жодне комерційне судно, яке проходило через Червоне море, не постраждало від ударів ракет чи дронів.
Нагадаємо
ЄС розпочинає військово-морську операцію під назвою "Aspides" для забезпечення свободи судноплавства в Червоному морі та реагування на напади бойовиків-хуситів у Ємені.
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