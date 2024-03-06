Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека

Сегодня, 6 марта, в результате удара йеменских хуситов по коммерческому судну в Аденском заливе погибли два члена экипажа корабля. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет CNN, пишет УНН.

Детали

По словам американских чиновников, нападению подвергся сухогруз True Confidence под флагом Барбадоса, принадлежащий Либерии.

После удара, в котором минимум два человека погибли и еще шестеро получили ранения, экипаж судна эвакуировали.

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Атака произошла около 11:30 утра по йеменскому времени, то есть 10:30 по Киеву. Военные корабли коалиции во главе с США, которая занимается защитой гражданского судоходства в Красном море, сейчас находятся в Аденском заливе, оценивая ситуацию.

В издании говорят, что это могут быть первые жертвы от начала атак йеменских хуситов на корабли в Красном море.

Дополнение

По данным американских и западных официальных лиц, с ноября 2023 года хуситы совершили более 45 ракетных и беспилотных атак на коммерческие суда и военные суда США и коалиции, работающие в Красном море.

Большинство из них были отбиты американскими или коалиционными эсминцами или попали в воду.

До сих пор ни одно коммерческое судно, которое проходило через Красное море, не пострадало от ударов ракет или дронов.

Напомним

ЕС начинает военно-морскую операцию под названием "Aspides" для обеспечения свободы судоходства в Красном море и реагирования на нападения боевиков-хуситов в Йемене.

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