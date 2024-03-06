МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека
В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"
Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро
Вырубка лесов в беларуси для наступления на Киев: в ЦПД опровергли вброс рф
"Попытка террора, которая никого не запугает": президент Еврокомиссии осудила обстрел Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции
Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая, рф бросает на штурм все, что может - Павлюк
Павлюк назвал условия при которых Украина сможет собрать "кулак", который сможет переломить ход войны
Западные союзники поддерживают план закупки боеприпасов для Украины, в том числе за пределами Евросоюза
В результате утреннего ракетного удара по Одессе погибли 5 человек - Плетенчук
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Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека
По словам американских чиновников, нападению подвергся сухогруз True Confidence под флагом Барбадоса, принадлежащий Либерии.
В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"
Во время визита в Одесский порт президент Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис увидели, как работает "зерновой коридор" в Черном море, который экспортировал почти 28 миллионов тонн зерна в 38 стран с момента выхода hоссии из зернового соглашения.
Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро
Кабинет Министров пояснил, что новый закон "Об аграрных расписках" вводит электронные аграрные расписки как новый финансовый инструмент для кредитования сельскохозяйственного производства в Украине, предоставляя такие преимущества, как простой оборот, расширенные возможности залога, гарантии надежности и увеличение доступа к кредитам для фермеров.
Вырубка лесов в беларуси для наступления на Киев: в ЦПД опровергли вброс рф
Сообщения о вырубке лесов в Беларуси для наступления россии на Киев не соответствуют действительности, сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
"Попытка террора, которая никого не запугает": президент Еврокомиссии осудила обстрел Одессы во время визита Зеленского и премьера Греции
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российский ракетный удар по Одессе во время визита Зеленского с премьер-министром Греции Мицотакисом, в результате которого погибло 5 человек.
Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая, рф бросает на штурм все, что может - Павлюк
россия делает все, чтобы захватить как можно больше украинской территории до своих президентских выборов, бросая на штурм все возможные силы, тяжелые бои идут в нескольких горячих точках, таких как Авдеевка, Часовой Яр, Лиманское направление.
Павлюк назвал условия при которых Украина сможет собрать "кулак", который сможет переломить ход войны
Украина сможет сформировать "кулак", способный переломить ход войны, после завершения аудита Вооруженных сил, который обеспечит справедливую ротацию личного состава, который был на фронте.
Западные союзники поддерживают план закупки боеприпасов для Украины, в том числе за пределами Евросоюза
Западные союзники, включая Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Данию, Канаду и Францию, выразили поддержку инициативе Чешской Республики закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не входящих в Европейский Союз, причем почти все необходимое финансирование уже обеспечено.
В результате утреннего ракетного удара по Одессе погибли 5 человек - Плетенчук
В результате утреннего удара россиян по портовой инфраструктуре Одессы, 6 марта, погибли пять человек. Кроме того, есть информация о раненых.
Минобороны приобретет 20 000 "Мавиков" через систему Prozorro
Министерство обороны впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Тендеры объявлены на Mavic 3E и Mavic 3 Thermal. Общей стоимостью почти 3 миллиарда гривен