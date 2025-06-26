Переломний момент для світового правосуддя: Генпрокурор Кравченко про угоду щодо створення Спецтрибуналу

Угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, яку напередодні підписали, Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, є переломним моментом для системи всього світового правосуддя. Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Це переламний момент для системи всього світового правосуддя. Я вдячний Президенту України і всім міжнародним партнерам, які зробили це можливим. Я переконаний, Спеціальний трибунал починається в українській прокуратурі - написав Кравченко у Telegram.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Володимир Зеленський наголосив, що створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України дає реальний, справжній шанс притягнути до відповідальності за злочин агресії.

Згодом Зеленський заявив, що створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України - це лише початок, і тепер необхідна сильна співпраця, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з російським диктатором володимиром путіним.

Нагадаємо

17 червня під час виступу за трибуною парламенту Руслан Кравченко заявив, що на посту Генерального прокурора ставить собі за мету забезпечити збір доказів для Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів росії.