Переломный момент для мирового правосудия: Генпрокурор Кравченко о соглашении по созданию Спецтрибунала

Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, которое накануне подписали Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, является переломным моментом для системы всего мирового правосудия. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Это переломный момент для системы всего мирового правосудия. Я благодарен Президенту Украины и всем международным партнерам, которые сделали это возможным. Я убежден, Специальный трибунал начинается в украинской прокуратуре - написал Кравченко в Telegram.

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины дает реальный, настоящий шанс привлечь к ответственности за преступление агрессии.

Впоследствии Зеленский заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало, и теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая российского диктатора владимира путина.

Напомним

17 июня во время выступления за трибуной парламента Руслан Кравченко заявил, что на посту Генерального прокурора ставит себе целью обеспечить сбор доказательств для Международного уголовного суда в Гааге по преступлениям россии.