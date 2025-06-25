Справжній шанс притягнути до відповідальності за злочин агресії: Зеленський про створення Спецтрибуналу проти рф

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України дає реальний, справжній шанс притягнути до відповідальності за злочин агресії, передає УНН.

Сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Кожен воєнний злочинець має знати, що його чекає правосуддя, і це стосується і росії. І ми зараз серйозно активізуємо юридичну роботу. Попереду ще довгий шлях. У політичному плані ми вже досягли значного прогресу, і я вдячний спільноті міністрів, Раді Європи та всім, хто демонструє лідерство. Правосуддя потребує часу, але воно має відбутися. Я в цьому впевнений. І сьогоднішня угода і цей трибунал дають нам реальний, справжній шанс притягнути до відповідальності за злочин агресії - сказав Зеленський.

Він зазначив, що інші інституції, навіть міжнародні, не мають інструментів для цього, і тому необхідно чітко показати, що агресія тягне за собою покарання.

І ми повинні зробити це разом по всій Європі - додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України