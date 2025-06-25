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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Реальный шанс привлечь к ответственности за преступление агрессии: Зеленский о создании Спецтрибунала против рф

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Президент Украины подчеркнул, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины дает реальный шанс привлечь виновных к ответственности. Зеленский отметил, что у других международных институтов нет инструментов для этого.

Реальный шанс привлечь к ответственности за преступление агрессии: Зеленский о создании Спецтрибунала против рф

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины дает реальный, настоящий шанс привлечь к ответственности за преступление агрессии, передает УНН.

Сегодня мы начинаем процесс создания трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Каждый военный преступник должен знать, что его ждет правосудие, и это касается и россии. И мы сейчас серьезно активизируем юридическую работу. Впереди еще долгий путь. В политическом плане мы уже достигли значительного прогресса, и я благодарен сообществу министров, Совету Европы и всем, кто демонстрирует лидерство. Правосудие требует времени, но оно должно произойти. Я в этом уверен. И сегодняшнее соглашение и этот трибунал дают нам реальный, настоящий шанс привлечь к ответственности за преступление агрессии 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что другие институты, даже международные, не имеют инструментов для этого, и поэтому необходимо четко показать, что агрессия влечет за собой наказание.

И мы должны сделать это вместе по всей Европе 

- добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины

Павел Башинский

Павел Башинский

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