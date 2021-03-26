Перехід на літній час: Укрзалізниця повідомила про зміни в графіку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 28 березня вказується з урахуванням переведення стрілок годинника. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці”.
Цитата:
"З 28 березня поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу", - йдеться в повідомленні.
Так, у зв’язку з переходом на літній час 28 березня 2021 року о 03:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед.
Доповнення
Рада не змогла скасувати перехід на "літній" і "зимовий" час та прийняла рішення про направлення до комітету на доопрацювання проект закону № 4201 про обчислення часу в Україні, який скасовує переведення годинників.
Варто зазначити, що українці неодноразово закликали владу скасувати перехід на зимовий та літній час - припинити "перекручування стрілок" годинника.
Нагадаємо, після голосування Єврокомісія запропонувала країнам ЄС в 2019 році відмовитися від сезонного переведення стрілок годинника і в індивідуальному порядку вибрати як постійний зимовий або літній час.
Так, з 2021 року кожна країна, що є членом Євросоюзу, зможе сама обирати: зберегти чинну систему переведення годинників чи взагалі відмовитися від неї.