Пентагон не бачить змін у стратегічних ядерних силах рф - речник Пентагону Патрік Райдер
Київ • УНН
Пентагон не бачить змін у стратегічних ядерних силах рф, незважаючи на "безвідповідальну риторику" москви щодо проведення ядерних навчань.
Пентагон не бачить змін у стратегічних ядерних силах терористичної країни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У понеділок генерал-майор ВПС США, речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що Пентагон не помітив жодних змін у розпорядженні рф своїх стратегічних ядерних сил, не зважаючи на "безвідповідальну риторику" з москви.
Ми не помітили жодних змін у позиції їхніх стратегічних сил. Очевидно, ми продовжимо спостерігати
Раніше рф відзначила, що проведе військові навчання, включаючи відпрацювання тактичних ядерних збройних сил, внаслідок загроз від Франції, Великобританії та Сполучених Штатів.
Дані навчання, за словами міністерства оборони терористичної країни, призначені для забезпечення територіальної цілісності та суверенітету країни.
Крім того, міністерство закордонних справ рф додало, що ці навчання також мають на меті охолодити "гарячі голови" на Заході, яких москва звинуватила в підштовхуванні до прямого військового зіткнення між очолюваним США військовим альянсом НАТО та рф.
Проте генерал-майор Райдер відзначив, що коментарі з москви викликають критику.
Це приклад тієї безвідповідальної риторики, яку ми бачили з боку росії в минулому. Це абсолютно недоречно, враховуючи поточну ситуацію з безпекою
Нагадаємо
рф та Сполучені Штати є найбільшими ядерними державами світу, маючи понад 10 600 з 12 100 ядерних боєголовок у світі. Китай посідає третій за величиною наявності ядерного арсеналу, за ним йдуть Франція та Британія.
росія проведе навчання з тактичної ядерної зброї - міноборони рф 06.05.24, 10:55 • 19472 перегляди