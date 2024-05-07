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Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф - представитель Пентагона Патрик Райдер
Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф, несмотря на "безответственную риторику" москвы относительно проведения ядерных учений.
Кибератака на Минобороны Великобритании: хакеры взломали серверы
Масштабная утечка данных в Министерстве обороны Великобритании привела к утечке конфиденциальных личных и финансовых данных военнослужащих, что потенциально может быть связано с кибератакой из Китая.
Оккупанты продвинулись вблизи Новопокровского в Донецкой области - DeepState
В Донецкой области противник продвинулся вперед возле Новопокровского.
Литва отправит Украине необходимые системы противовоздушной обороны
Литва предоставит Украине системы противовоздушной обороны, присоединившись к Германии в предоставлении дополнительной военной поддержки.
Галущенко и Симсон провели заседание по подготовке энергосектора к отопительному сезону
Международный консультативный совет высокого уровня обсудил сотрудничество с партнерами, чтобы помочь энергетическому сектору Украины подготовиться к следующему отопительному сезону на фоне серьезных последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Инаугурацию путина проигнорируют США и 20 стран-членов ЕС, но 7 государств пришлют своих представителей
США и 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать инаугурацию путина на новый срок на посту президента рф, в то время как 7 стран, включая Францию, Венгрию и Словакию пришлют своих представителей.
ЦАХАЛ провел целенаправленную операцию против ХАМАС в восточном Рафахе
Армия обороны Израиля заявила о "целенаправленных" ударах по объектам ХАМАС на востоке Рафаха в рамках активной операции против террористической организации.
Макрон поздравил Китай в обязательстве не продавать оружие и не оказывать помощь рф
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал обязательство Китая не продавать оружие и не оказывать помощь рф, а также строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях против Украины.
Ермак продолжает обсуждать соглашение по безопасности с США: четвертый раунд переговоров
Ермак провел очередной раунд переговоров с Соединенными Штатами для заключения двустороннего соглашения о безопасности.
Зафиксирована значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке.