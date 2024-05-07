Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах террористической страны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник генерал-майор ВВС США, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Пентагон не заметил никаких изменений в распоряжении рф своих стратегических ядерных сил, несмотря на "безответственную риторику" из москвы.

Мы не заметили никаких изменений в позиции их стратегических сил. Очевидно, мы продолжим наблюдать - проинформировал Патрик Райдер.

Ранее рф отметила, что проведет военные учения, включая отработку тактических ядерных вооруженных сил, вследствие угроз от Франции, Великобритании и Соединенных Штатов.

Данные учения, по словам министерства обороны террористической страны, предназначены для обеспечения территориальной целостности и суверенитета страны.

Кроме того, министерство иностранных дел рф добавило, что эти учения также имеют целью охладить "горячие головы" на Западе, которых москва обвинила в подталкивании к прямому военному столкновению между возглавляемым США военным альянсом НАТО и рф.

Однако генерал-майор Райдер отметил, что комментарии из москвы вызывают критику.

Это пример той безответственной риторики, которую мы видели со стороны России в прошлом. Это абсолютно неуместно, учитывая текущую ситуацию с безопасностью - отметил Патрик Райдер.

Напомним

рф и Соединенные Штаты являются крупнейшими ядерными державами мира, имея более 10 600 из 12 100 ядерных боеголовок в мире. Китай занимает третье место по величине наличия ядерного арсенала, за ним следуют Франция и Великобритания.

россия проведет учения по тактическому ядерному оружию - минобороны рф