Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф - представитель Пентагона Патрик Райдер

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  76180 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  108524 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  113758 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  224946 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  210794 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206642 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173764 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113807 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129063 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126602 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф - представитель Пентагона Патрик Райдер

Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф, несмотря на "безответственную риторику" москвы относительно проведения ядерных учений.

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Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф - представитель Пентагона Патрик Райдер

Кибератака на Минобороны Великобритании: хакеры взломали серверы

Масштабная утечка данных в Министерстве обороны Великобритании привела к утечке конфиденциальных личных и финансовых данных военнослужащих, что потенциально может быть связано с кибератакой из Китая.

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Кибератака на Минобороны Великобритании: хакеры взломали серверы

Оккупанты продвинулись вблизи Новопокровского в Донецкой области - DeepState

В Донецкой области противник продвинулся вперед возле Новопокровского.

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Оккупанты продвинулись вблизи Новопокровского в Донецкой области - DeepState

Литва отправит Украине необходимые системы противовоздушной обороны

Литва предоставит Украине системы противовоздушной обороны, присоединившись к Германии в предоставлении дополнительной военной поддержки.

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Литва отправит Украине необходимые системы противовоздушной обороны

Галущенко и Симсон провели заседание по подготовке энергосектора к отопительному сезону

Международный консультативный совет высокого уровня обсудил сотрудничество с партнерами, чтобы помочь энергетическому сектору Украины подготовиться к следующему отопительному сезону на фоне серьезных последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  4447 просмотра
Галущенко и Симсон провели заседание по подготовке энергосектора к отопительному сезону

Инаугурацию путина проигнорируют США и 20 стран-членов ЕС, но 7 государств пришлют своих представителей

США и 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать инаугурацию путина на новый срок на посту президента рф, в то время как 7 стран, включая Францию, Венгрию и Словакию пришлют своих представителей.

политика •   •  5403 просмотра
Инаугурацию путина проигнорируют США и 20 стран-членов ЕС, но 7 государств пришлют своих представителей

ЦАХАЛ провел целенаправленную операцию против ХАМАС в восточном Рафахе

Армия обороны Израиля заявила о "целенаправленных" ударах по объектам ХАМАС на востоке Рафаха в рамках активной операции против террористической организации.

Война •   •  6825 просмотра
ЦАХАЛ провел целенаправленную операцию против ХАМАС в восточном Рафахе

Макрон поздравил Китай в обязательстве не продавать оружие и не оказывать помощь рф

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал обязательство Китая не продавать оружие и не оказывать помощь рф, а также строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях против Украины.

политика •   •  7619 просмотра
Макрон поздравил Китай в обязательстве не продавать оружие и не оказывать помощь рф

Ермак продолжает обсуждать соглашение по безопасности с США: четвертый раунд переговоров

Ермак провел очередной раунд переговоров с Соединенными Штатами для заключения двустороннего соглашения о безопасности.

Война •   •  9541 просмотра
Ермак продолжает обсуждать соглашение по безопасности с США: четвертый раунд переговоров

Зафиксирована значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке.

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Зафиксирована значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке