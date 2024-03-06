Павлюк назвав умови за яких Україна зможе зібрати "кулак", який зможе переламати хід війни

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк розповів за яких умов Україна зможе зібрати кулак, який буде здатний переламати хід війни та заявив, що проведення аудиту Сил оборони планують закінчити до кінця березня, але через великий об'єм роботи його можуть ще продовжити. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми маємо певні проблеми з прийняттям закону про мобілізацію і своєчасну подачу ресурсів, тому ми проводимо аудит всього особового складу, який був призваний, де він знаходиться, чи були на фронті люди, щоб зробити все максимально по справедливості, щоб весь особовий склад, який прийшов захищати нашу землю від ворога по мобілізації, по своєму бажанню, по контракту все-таки пройшли через райони бойових дій для того, щоб дати можливість тим людям, які воюють беззмінно відпочити, перегрупувати. Тільки тоді ми зможемо зібрати кулак, який зможе переламати хід цієї війни.