Павлюк назвал условия при которых Украина сможет собрать "кулак", который сможет переломить ход войны

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк рассказал при каких условиях Украина сможет собрать кулак, который будет способен переломить ход войны и заявил, что проведение аудита Сил обороны планируют закончить до конца марта, но из-за большого объема работы его могут еще продлить. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы имеем определенные проблемы с принятием закона о мобилизации и своевременной подаче ресурсов, поэтому мы проводим аудит всего личного состава, который был призван, где он находится, были ли на фронте люди, чтобы сделать все максимально по справедливости, чтобы весь личный состав, который пришел защищать нашу землю от врага по мобилизации, по своему желанию, по контракту все-таки прошли через районы боевых действий для того, чтобы дать возможность тем людям, которые воюют бессменно отдохнуть, перегруппироваться. Только тогда мы сможем собрать кулак, который сможет переломить ход этой войны. - рассказал Павлюк.

На вопрос, когда планируется завершение аудита, Павлюк ответил: "Аудит, я думаю за несколько месяцев мы ... План у нас амбициозный, до конца марта, но есть огромный объем работы, поэтому возможно надо будет еще продолжать его".

Генштаб: 76 атак выдержали Силы обороны на восточном фронте

Дополнение

Сырский проводит аудит Сил обороны, ведь тысячи военных еще не были на фронте.

Павлюк также заявил, что военное командование планирует стабилизировать линию фронта и в этом году провести новое контрнаступление.