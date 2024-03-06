Павлюк назвал условия при которых Украина сможет собрать "кулак", который сможет переломить ход войны
Киев • УНН
Украина сможет сформировать "кулак", способный переломить ход войны, после завершения аудита Вооруженных сил, который обеспечит справедливую ротацию личного состава, который был на фронте.
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк рассказал при каких условиях Украина сможет собрать кулак, который будет способен переломить ход войны и заявил, что проведение аудита Сил обороны планируют закончить до конца марта, но из-за большого объема работы его могут еще продлить. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Мы имеем определенные проблемы с принятием закона о мобилизации и своевременной подаче ресурсов, поэтому мы проводим аудит всего личного состава, который был призван, где он находится, были ли на фронте люди, чтобы сделать все максимально по справедливости, чтобы весь личный состав, который пришел защищать нашу землю от врага по мобилизации, по своему желанию, по контракту все-таки прошли через районы боевых действий для того, чтобы дать возможность тем людям, которые воюют бессменно отдохнуть, перегруппироваться. Только тогда мы сможем собрать кулак, который сможет переломить ход этой войны.
На вопрос, когда планируется завершение аудита, Павлюк ответил: "Аудит, я думаю за несколько месяцев мы ... План у нас амбициозный, до конца марта, но есть огромный объем работы, поэтому возможно надо будет еще продолжать его".
Генштаб: 76 атак выдержали Силы обороны на восточном фронте6 марта 2024, 17:29 • 13678 просмотров
Дополнение
Сырский проводит аудит Сил обороны, ведь тысячи военных еще не были на фронте.
Павлюк также заявил, что военное командование планирует стабилизировать линию фронта и в этом году провести новое контрнаступление.
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
Павлюк назвал условия при которых Украина сможет собрать "кулак", который сможет переломить ход войны
Западные союзники поддерживают план закупки боеприпасов для Украины, в том числе за пределами Евросоюза
В результате утреннего ракетного удара по Одессе погибли 5 человек - Плетенчук
Минобороны приобретет 20 000 "Мавиков" через систему Prozorro
Визит Президента в Одессу: в фокусе функционирование зернового коридора, ситуация с безопасностью, помощь пострадавшим от агрессии рф
В "Энергоатоме" заявили, что россияне не смогут самостоятельно перегрузить топливо на оккупированной ЗАЭС
Зеленский об инициативе Чехии по боеприпасам: есть положительный прогресс
Генштаб: 76 атак выдержали Силы обороны на восточном фронте
Украина поразила 42 из 80 судов черноморского флота рф за два года полномасштабного вторжения
В этом году Украина планирует провести контрударные действия – командующий Сухопутными войсками ВСУ
Популярные
Германия заявила об участии в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины
В оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы рф
Обстрел рф Боровой на Харьковщине: количество пострадавших возросло до семи
Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Публикации
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали
Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует
Павлюк назвал условия при которых Украина сможет собрать "кулак", который сможет переломить ход войны
Украина сможет сформировать "кулак", способный переломить ход войны, после завершения аудита Вооруженных сил, который обеспечит справедливую ротацию личного состава, который был на фронте.
Западные союзники поддерживают план закупки боеприпасов для Украины, в том числе за пределами Евросоюза
Западные союзники, включая Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Данию, Канаду и Францию, выразили поддержку инициативе Чешской Республики закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не входящих в Европейский Союз, причем почти все необходимое финансирование уже обеспечено.
В результате утреннего ракетного удара по Одессе погибли 5 человек - Плетенчук
В результате утреннего удара россиян по портовой инфраструктуре Одессы, 6 марта, погибли пять человек. Кроме того, есть информация о раненых.
Минобороны приобретет 20 000 "Мавиков" через систему Prozorro
Министерство обороны впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Тендеры объявлены на Mavic 3E и Mavic 3 Thermal. Общей стоимостью почти 3 миллиарда гривен
Визит Президента в Одессу: в фокусе функционирование зернового коридора, ситуация с безопасностью, помощь пострадавшим от агрессии рф
Президент Украины Владимир Зеленский совместно с премьер-министром Греции Кириакос Мицотакисом посетил с официальным визитом Одессу.
В "Энергоатоме" заявили, что россияне не смогут самостоятельно перегрузить топливо на оккупированной ЗАЭС
Руководитель "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские войска, которые оккупировали Запорожскую атомную электростанцию, не смогут самостоятельно перегрузить ядерное топливо из-за отсутствия обученного персонала и сложного технического процесса, связанного с этим.
Зеленский об инициативе Чехии по боеприпасам: есть положительный прогресс
Инициатива Чешской Республики по закупке боеприпасов для Украины у третьих стран достигла положительного прогресса, но положительный результат можно будет оценить только тогда, когда соответствующее количество снарядов будет доставлено в Украину, по словам президента Зеленского.
Генштаб: 76 атак выдержали Силы обороны на восточном фронте
Российские военные продолжают наступать на шести участках восточного фронта - за минувшие сутки на украинском фронте произошло 76 боевых столкновений. В частности, 18 штурмов под прикрытием авиации оккупанты совершили на Новопавловском направлении, еще 20 - на Авдеевском направлении.
Украина поразила 42 из 80 судов черноморского флота рф за два года полномасштабного вторжения
За последние два года полномасштабного вторжения Украина уничтожила 27 кораблей черноморского флота россии, включая подводную лодку, и повредила еще 15 судов, которые находятся на ремонте.
В этом году Украина планирует провести контрударные действия – командующий Сухопутными войсками ВСУ
Командующий Сухопутными войсками заявил, что Украина планирует стабилизировать линию фронта и начать контрнаступление в этом году, чтобы вернуть утраченные территории.