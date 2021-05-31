Паспорти вакцинації в Британії хочуть скасувати - ЗМІ

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Офіційні представники Великої Британії, які працюють над переглядом сертифікатів статусу COVID-19, вважають, що немає жодних шансів на зміну закону, що дозволить використовувати їх у Великій Британії.

Представник уряду заявив, що перевірка сертифікації вакцин проти COVID-19 все ще триває, і рішення ще не прийнято.

Виникає все більша стурбованість перспективою отримання сертифікатів на вакцини.

Нагадаємо

Паспорти вакцинації для британців, що відправляються за кордон, будуть запущені Національною службою охорони здоров’я (NHS) 17 травня у вигляді додатку для смартфонів і планшетів.