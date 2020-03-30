Парламентарі попередньо запровадили зміни у розгляді кримінальних проваджень на період карантину

КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 3276 про внесення змін до законодавства щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину. Відповідне рішення підтримали 274 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.