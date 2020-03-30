Парламентарі попередньо запровадили зміни у розгляді кримінальних проваджень на період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 3276 про внесення змін до законодавства щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину. Відповідне рішення підтримали 274 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект про внесення зміни до розділу XI “Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України передбачає, щоб на період дії карантинних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби дотримувалися розумні строки кримінального провадження, забезпечувалося право особи на участь у судовому засіданні, своєчасне продовження строків тримання підозрюваних (обвинувачених) під вартою та, у цілому, дотримання завдань та принципів кримінального провадження.
Відтак, у разі неможливості визначити слідчого суддю у відповідному суді (крім ВАКС), місцевий суд вносить вмотивоване подання про передачу клопотання, яке має розглядатися слідчим суддею, для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів.
Не пізніше 24 годин з моменту надходження такого подання, головою відповідного суду апеляційної інстанції розглядається питання про передачу клопотання на розгляд до іншого суду, про що поставляється відповідна ухвала. Спори про підсудність між судами у даному випадку не допускаються.
Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів України вносить до Ради законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.