Папа Римський та Трамп відреагували на теракт у мечетях Нової Зеландії

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Президент США Дональд Трамп висловив свої співчуття народу Нової Зеландії у твіті.

"Я висловлюю найщиріші співчуття і найкращі побажання народу Нової Зеландії після жахливої ​​бійні у мечетях. 49 невинних людей так безглуздо загинули, а багато хто отримав серйозніші поранення. США підтримують Нову Зеландію з усім, що ми можемо зробити. Боже, благослови всіх!" - зазначив Трамп у Twitter.

Папа Франциск також засудив "безглуздий акт насильства".

У телеграмі зі співчуттями, направленої Ватиканом від імені Папи Франциска, йдеться, що він "глибоко засмучений, дізнавшись про поранення і загибель людей", викликаних "безглуздими актами насильства" в Крайстчерчі. Він запевнив усіх новозеландців, і зокрема мусульманську громаду, у своїй "щирій солідарності".

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Королева Єлизавета II, яка є главою держави у Новій Зеландії, заявила у посланні до країни, що вона "глибоко засмучена жахливими подіями в Крайстчерчі", і висловила співчуття родинам та друзям жертв. "У цей трагічний час мої думки і молитви з усіма новозеландцями", - зазначила вона в своєму посланні.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер написав у Twitter, що сприйняв новини про напад "з жахом і глибоким сумом".

"Європейський Союз завжди буде підтримувати Нову Зеландію і протистояти тим, хто мерзенно хоче знищити наш суспільний устрій і наш спосіб життя", - написав він.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав ці напади "нахабним актом терору". Його адміністрація заявила у Twitter, що Ізраїль оплакує вбивство невинних віруючих, засуджує напад і передає свої співчуття сім'ям загиблих.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас висловив співчуття своєї країні тим, хто втратив близьких, заявивши, що "якщо людей вбивають виключно через їхню релігію, то це напад на всіх нас".

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив "боягузливу терористичну атаку" і висловив свої співчуття, як і інші світові лідери.

Нагадаємо, Азія засудила теракт у Новій Зеландії, вказавши на "антимусульманський вірус" і "фашизм".

Як повідомляв УНН, 15 березня у Новій Зеландії сталося масове вбивство у двох мечетях. Нападник склав маніфест та транслював напад.

Уряд Нової Зеландії назвав атаку на мечеті терактом. Наразі відомо про 49 загиблих. МЗС перевіряє інформацію щодо можливих жертв серед українців.