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Папа Римский и Трамп отреагировали на теракт в мечетях Новой Зеландии

Киев • УНН

 • 12016 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Мировые лидеры продолжают выражать сочувствие и осуждать нападение на мечети в Новой Зеландии. К ним присоединились президент США Дональд Трамп и Папа Римский Франциск, передает УНН со ссылкой на AP.

Папа Римский и Трамп отреагировали на теракт в мечетях Новой Зеландии

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Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования народу Новой Зеландии в твите.

"Я выражаю искренние соболезнования и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии после ужасной бойни в мечетях. 49 невинных людей так бессмысленно погибли, а многие получили серьезные ранения. США поддерживают Новую Зеландию со всем, что мы можем сделать. Боже, благослови всех!" - отметил Трамп в Twitter.

Папа Франциск также осудил "бессмысленный акт насилия".

В телеграмме с соболезнованиями, направленной Ватиканом от имени Папы Франциска, говорится, что он "глубоко опечален, узнав о ранении и гибели людей", вызванных "бессмысленными актами насилия" в Крайстчерче. Он заверил всех новозеландцев, и в частности мусульманскую общину, в своей "искренней солидарности".

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Королева Елизавета II, которая является главой государства в Новой Зеландии, заявила в послании к стране, что она "глубоко опечалена ужасными событиями в Крайстчерче", и выразила соболезнования семьям и друзьям жертв. "В это трагическое время мои мысли и молитвы со всеми новозеландцами", - отметила она в своем послании.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал в Twitter, что воспринял новости о нападении "с ужасом и глубокой скорбью".

"Европейский Союз всегда будет поддерживать Новую Зеландию и противостоять тем, кто гнусно хочет уничтожить наш общественный строй и наш образ жизни", - написал он.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эти нападения "наглым актом террора". Его администрация заявила в Twitter, что Израиль оплакивает убийство невинных верующих, осуждает нападение и передает свои соболезнования семьям погибших.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил соболезнования своей стране тем, кто потерял близких, заявив, что "если людей убивают исключительно из-за их религии, то это нападение на всех нас".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил "трусливую террористическую атаку" и выразил свои соболезнования, как и другие мировые лидеры.

Напомним, Азия осудила теракт в Новой Зеландии, указав на "антимусульманский вирус" и "фашизм".

Как сообщал УНН, 15 марта в Новой Зеландии произошло массовое убийство в двух мечетях. Нападавший составил манифест и транслировал нападение.

Правительство Новой Зеландии назвал атаку на мечети терактом. Известно о 49 погибших. МИД проверяет информацию о возможных жертв среди украинцев.

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