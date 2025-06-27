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Пакет санкцій від США може відіграти вирішальну та визначальну роль у досягненні перемир'я - МЗС

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції проти росії може відіграти вирішальну роль у досягненні перемир'я. Цей законопроєкт підтримують 82 сенатори США.

Пакет санкцій від США може відіграти вирішальну та визначальну роль у досягненні перемир'я - МЗС

Законопроєкт про нові санкції Сполучених Штатів Америки проти росії може відіграти вирішальну чи визначальну роль у досягненні перемир'я у війні між рф та Україною. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.

Деталі

Ми вітаємо законопроект сенатора Ліндсі Грема. Переконаний, що це ті санкції, які потрібні сьогодні з боку США. Наскільки ми розуміємо, на сьогодні цей законопроект у Сенаті підтримують 82 сенатори, це значна кількість. І ми вважаємо, що цей пакет у разі його прийняття може відіграти вирішальну та визначальну роль у досягненні перемир'я. Надзвичайно важливо, щоб робота на цьому треку продовжувалася і ми очікуємо від наших американських друзів також твердих рішень, щоб примусити росію до миру і до справжніх мирних перемовин. росія - це екзистенційна загроза для всієї Європи та Євроатлантичного простору

- сказав Сибіга.

Він наголосив, що для того, щоб зупинити росію, необхідно ухвалювати неординарні та сміливі рішення, в основі яких єдність та підтримка України з боку партнерів.

Ми глибоко вдячні за неї. І окремо хочу подякувати спеціальному представникові ЄС з питань санкцій Девіду О'Саллівану та його команді за наполегливу працю задля посилення тиску на росію та запобігання обходу санкцій

- додав Сибіга.

Нагадаємо

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що у Сенаті планують ухвалити закон про запровадження руйнівних санкцій проти росії у відповідь на дії володимира путіна щодо України.

Грем пропонує внести поправку у свій законопроект про санкції проти росії, щоб звільнити країни, які сприяють обороноздатності України, від 500-відсоткового мита на торгівлю з країною-агресором.

Президент США Дональд Трамп скоріш за все ігноруватиме прохання Європи посилити санкції проти росії, заявив держсекретар Марко Рубіо, зазначивши, що США все ще хочуть мати простір для переговорів про мирну угоду.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Республіканська партія США
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна
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