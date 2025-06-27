Пакет санкций от США может сыграть решающую и определяющую роль в достижении перемирия - МИД

Законопроект о новых санкциях Соединенных Штатов Америки против россии может сыграть решающую или определяющую роль в достижении перемирия в войне между рф и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.

Детали

Мы приветствуем законопроект сенатора Линдси Грэма. Убежден, что это те санкции, которые нужны сегодня со стороны США. Насколько мы понимаем, на сегодняшний день этот законопроект в Сенате поддерживают 82 сенатора, это значительное количество. И мы считаем, что этот пакет в случае его принятия может сыграть решающую и определяющую роль в достижении перемирия. Чрезвычайно важно, чтобы работа на этом треке продолжалась, и мы ожидаем от наших американских друзей также твердых решений, чтобы принудить россию к миру и к настоящим мирным переговорам. россия - это экзистенциальная угроза для всей Европы и Евроатлантического пространства - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что для того, чтобы остановить россию, необходимо принимать неординарные и смелые решения, в основе которых единство и поддержка Украины со стороны партнеров.

Мы глубоко благодарны за нее. И отдельно хочу поблагодарить специального представителя ЕС по вопросам санкций Дэвида О'Салливана и его команду за упорный труд ради усиления давления на Россию и предотвращения обхода санкций - добавил Сибига.

Напомним

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в Сенате планируют принять закон о введении разрушительных санкций против россии в ответ на действия Владимира Путина в отношении Украины.

Грэм предлагает внести поправку в свой законопроект о санкциях против россии, чтобы освободить страны, которые способствуют обороноспособности Украины, от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором.

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, будет игнорировать просьбы Европы усилить санкции против россии, заявил госсекретарь Марко Рубио, отметив, что США все еще хотят иметь пространство для переговоров о мирном соглашении.