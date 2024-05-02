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Отримання травм, брак особистого простору: за рік внесено 140 подань щодо порушень у виправних колоніях - Офіс Омбудсмана

Отримання травм, брак особистого простору: за рік внесено 140 подань щодо порушень у виправних колоніях - Офіс Омбудсмана

Київ • УНН

 • 22507 перегляди

Під час 538 візитів до місць несвободи Апарат Омбудсмана вніс 140 подань про порушення, зокрема, про тілесні ушкодження засуджених, відсутність належної медичної допомоги, відсутність особистого простору через переповненість установ.

Офіс Омбудсмана представив Спецдоповідь щодо недопущення катувань в Україні. Повідомляється, що за 538 відвідувань місць несвободи сформовано 140 подань щодо усунення виявлених порушень, також визначено основні негативні приклади, передає УНН, із посиланням на пресслужбу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Деталі

Офіс Омбудсмана представив Спецдоповідь "Про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання у 2023 році". Спецдоповідь містить 8 розділів та охоплює інформацію про порушення основоположних прав людини і громадянина в місцях несвободи.

Загалом у 2023 році здійснили 538 відвідувань місць несвободи і було внесено 140 подань щодо усунення виявлених порушень. 

– передає Telegram Дмитра Лубінця.
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В деяких колоніях були встановлені наступні негативні факти:

  • Зазнання засудженими травм під час виконання виробничих завдань у ливарному цеху (ДУ «Диканівська виправна колонія (№ 12);
  • Перебування особи з психічними розладами під відеоспостереженням та без належної медичної допомоги (ДУ «Центр охорони здоров’я ДКВС України» у Дніпропетровській та Донецькій областях);
  • Брак особистого простору через порушення норм площі в камерних приміщеннях (ДУ «Харківський СІЗО», ДУ «Житомирська УВП (№ 8) тощо.

Також відбулися моніторинги до місць утримання російських військовополонених. Згідно з інформацією Офіс Омбудсмана, у зазначених таборах повністю забезпечене дотримання вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

За минулий рік отримано 3692 звернень про порушення мовного закону – Кремінь02.05.24, 17:19 • 18517 переглядiв

Щодо усіх зафіксованих порушень у Спецдоповіді є рекомендації відповідальним державним органам для того, аби їх усунути 

– передає Дмитро Лубінець.

Нагадаємо

Комітет ООН визнав порушенням прав людини нав’язування громадянства рф жителям Криму – Лубінець.

Україна у квітні не призупинила захист прав людини, а навпаки частково скасувала обмеження, які були застосовані раніше. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи заяву, яку Україна направила до Ради Європи про частковий тимчасовий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав та свобод людини.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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