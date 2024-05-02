Отримання травм, брак особистого простору: за рік внесено 140 подань щодо порушень у виправних колоніях - Офіс Омбудсмана
Київ • УНН
Під час 538 візитів до місць несвободи Апарат Омбудсмана вніс 140 подань про порушення, зокрема, про тілесні ушкодження засуджених, відсутність належної медичної допомоги, відсутність особистого простору через переповненість установ.
Офіс Омбудсмана представив Спецдоповідь щодо недопущення катувань в Україні. Повідомляється, що за 538 відвідувань місць несвободи сформовано 140 подань щодо усунення виявлених порушень, також визначено основні негативні приклади, передає УНН, із посиланням на пресслужбу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
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Офіс Омбудсмана представив Спецдоповідь "Про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання у 2023 році". Спецдоповідь містить 8 розділів та охоплює інформацію про порушення основоположних прав людини і громадянина в місцях несвободи.
Загалом у 2023 році здійснили 538 відвідувань місць несвободи і було внесено 140 подань щодо усунення виявлених порушень.
В деяких колоніях були встановлені наступні негативні факти:
- Зазнання засудженими травм під час виконання виробничих завдань у ливарному цеху (ДУ «Диканівська виправна колонія (№ 12);
- Перебування особи з психічними розладами під відеоспостереженням та без належної медичної допомоги (ДУ «Центр охорони здоров’я ДКВС України» у Дніпропетровській та Донецькій областях);
- Брак особистого простору через порушення норм площі в камерних приміщеннях (ДУ «Харківський СІЗО», ДУ «Житомирська УВП (№ 8) тощо.
Також відбулися моніторинги до місць утримання російських військовополонених. Згідно з інформацією Офіс Омбудсмана, у зазначених таборах повністю забезпечене дотримання вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
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